به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا مغیثی، در نشست خبری روز جوان، افزود: مداخلاتی که در سطح جامعه به منظور ممنوعیت استعمال دخانیات و سعی برای کاهش مصرف آن، کاهش مصرف نمک در اقلام پرمصرف مثل نان و رساندن میزان نمک مصرفی به یک درصد، از جمله این مداخلات است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۶۰ تا ۷۰ درصد نانوایی‌ها این استاندارد را رعایت می‌کنند و کاهش مصرف شکر در نوشابه‌های شیرین و غیرالکلی و گازدار نیز قوانینی دارد که در حال انجام است.

مغیثی با بیان این که برنامه‌ای برای کاهش عوامل خطر در جامعه و ارائه خدمات به گروه ۳۰ تا ۷۰ سال پیش‌بینی و در برنامه ایراپن در نظر گرفته شده است، افزود: جوانان از عمده‌ترین قربانیان حوادث و سوانح هستند،گروه سنی ۱۸ تا ۲۹ سال از اصلی‌ترین قربانیان حوادث هستند.

وی افزود: با وجود این‌که تناسب جمعیتی در روستاها به سمت سالمند شدن است، اما ۴۰ درصد قربانیان حوادث ترافیکی در بین ۲۷ درصد جمعیت ساکن در روستاها هستند.

مغیثی در ادامه درباره میزان غرق شدگی جوانان در استان‌های شمالی کشور گفت: غرق شدگی یکی از عوامل مرگ جوانان است و شاید این موضوع خیلی مشکل بهداشتی کشور نباشد اما غرق شدگی در سه استان شمالی کشور با گرم شدن هوا اتفاق می‌افتد و غرق شدگان در سه استان شمالی کشور، تقریبا از اهالی همه استان‌های کشور هستند.

وی افزود: سال گذشته ۵۳۰ مورد غرق شدگی داشتیم که نسبت به سال‌های گذشته شاهد کاهش آمار غرق شدگی بودیم چرا که در سال ۹۵ این میزان ۶۱۵ نفر بود.

مغیثی در پایان گفت: در سال گذشته در مجموع ۵۳۰ مورد غرق شدگی ثبت شده که ۱۷۸ مورد آنها جوان ۱۸ تا ۲۹ ساله بوده اند.