اعضای جدید شورای مرکزی و بازرسان «حزب جوانان» انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای جدید شورای مرکزی و بازرسان حزب جوانان ایران اسلامی در نهمین کنگره این حزب انتخاب شدند.

این کنگره صبح جمعه با سخنرانی محمد خون چمن دبیرکل، قرائت پیام رئیس دولت اصلاحات و سخنرانی عبدالواحد موسوی لاری نایب رییس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان و با حضور نماینده کمیسیون ماده ۱۰ احزاب کار خود را آغاز کرد.

ارائه و بررسی گزارش عملکرد دوره گذشته حزب جوانان ایران اسلامی و سپس اصلاح اساسنامه و مرامنامه حزب و انطباق آن با قانون جدید حزب دیگر دستور کار این کنگره بود که با رای اعضای کنگره تصویب شد.

آخرین دستور کار کنگره برگزاری انتخابات شورای مرکزی و بازرسان حزب بود که از میان ۳۱۱ رای ماخوذه از اعضای کنگره، به ترتیب افراد زیر به عنوان منتخبان جدید برگزیده شدند:

شورای مرکزی:

مهدی آقاعلیخانی، محمد خونچمن، سیده حمیده زرآبادی، مجتبی تقوی نژاد، زهره بهبودی، مازیار آقازاده، مصطفی آقاعلی، میثم حیدراولاد، آرمین شریفی راد، خانم سلطانی، کمال وادی زاده و حامد عمویی

بازرسان:

هادی طاهرخانی، رضا بخشی، حامد صالح آبادی، فردین رحیمی و امیر مافی