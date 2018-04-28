تقویت نیروهای نظامی کشور برای مقابله با تهدیدها ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمد شاهچراغی بعدازظهرشنبه در نشستی با فرماندهان و مسئولان انتظامی استان سمنان با حضور استاندار بابیان اینکه مهم‌ترین زمینه انجام فعالیت‌های اجتماعی و رسیدن به پیشرفت، امنیت است، ابراز داشت: تقویت نیروهای نظامی و انتظامی و بنیه دفاعی کشور در برابر تهدیدها ضروری است.

وی افزود: دشمن همواره می‌کوشد تا از طریق زیر سؤال بردن نیروهای ارزشی و انتظامی نظام بر خواسته از توده مردم را ناکارآمد جلوه دهد که دراین‌بین اتحاد و همدلی و پشتیبانی از نیروهای مسلح تنها راه خنثی کردن توطئه‌های استکبار است.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان بابیان اینکه باید برای حفظ دستاوردهای نظام تلاش کرد، ابراز داشت: امنیت امروز در داخل مرزهای جمهوری اسلامی را مدیون نیروهای انتظامی و نظامی هستیم و بهترین خدمات برای بهبود وضع امنیت در کشور انجام می‌شود.

آیت الله شاهچراغی در ادامه تصریح کرد: در شرایط حساس کنونی که دشمن از همه نظر برای نابودی اسلام کمر همت بسته باید بیش‌ازپیش بر مقوله اتحاد اتکا کنیم و بدانیم رمز پیروزی در برابر استکبار و برقراری امنیت تنها همراهی ملت و مسئولان است.

وی بابیان اینکه بی‌شک اجر مجاهدات نیروهای نظامی نزد خدا محفوظ خواهد ماند، افزود: پلیس مانند دژ محکم در برابر انواع ناملایمات و حوادث مختلف است که باید برای ایجاد حرکت موفق در جامعه پشتیبانی از آن‌ها را در اولویت امور خود قرار دهیم.