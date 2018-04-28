زمزمه اختلاف میان اعضای شوراهای برخی شهرها، توسعه را کند کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا موسوی ظهر امروز در نشستی که با حضور مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند و اعضای شوراهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر در سالن جلسات سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد، بر لزوم وحدت برای رسیدن به توسعه مدنظر تاکید کرد.

وی، خودمحوری و خودرایی در شوراها را آفتی مهم خواند و گفت: باید در شوراها از خود محوری و خود رایی پرهیز کرد چرا که خود محوری و خودرای بودن موجب بروز مشکلات بسیاری می شود.

رئیس شورای شهرستان های خوزستان وضعیت فعلی شورا در کشور را قابل قبول دانست و اظهار کرد: امروز و پس از گذشت پنج دوره، شوراها بر ریل اصلی و در جهت خدمات رسانی به مردم قرار گرفتند ولی بعضی از قوانین شوراها کامل نیست که باید در این خصوص نیز اقدام شود.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه مشورت یکی از ارکان مهم در سلامت تصمیم گیری های جامعه و از فرامین الهی در قران است، افزود: انتظار می رود دولت قبل از هر اقدامی برای تصویب مصوبه و رفتن به صحن علنی مجلس با شوراها مشورت کند.