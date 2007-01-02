  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۲ دی ۱۳۸۵، ۱۳:۵۲

/ با تلاش دانشمندان انگلیسی /

ربات غواص به اعماق آب های قطب جنوب می رود

ربات غواص به اعماق آب های قطب جنوب می رود

دانشمندان با استفاده از ربات غواص هوشمند به عمق 5/6 کیلومتری اقیانوس رفته و به کشف رموز نهفته در اعماق اقیانوس ها خواهند پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، این ربات غواص که Isis نام دارد، نخستین ربات هوشمند دانشمندان انگلیسی است که به صورت کنترل از راه دور، اداره شده و به بررسی دقیق تاثیر یخ های قطب جنوب بر بستر اقیانوس سرد جنوب خواهد پرداخت.

شناسایی جانوران دریایی با قابلیت انطباق زیستی با این محیط خشن از دیگر اهداف دانشمندان در این پروژه است. این ماموریت از اوایل ژانویه 2007 آغاز شده و حدود 3 هفته به طول خواهد انجامید.

بر اساس گزارش بی.بی. سی، دانشمندان انگلیسی امیدوارند تا با استفاده از این ربات، این کشور را به صف نخست تحقیقات و اکتشافات اقیانوسی بازگردانند.

این پروژه با هزینه ای بالغ بر 5/4 میلیون پوند عملی شده و گفته می شود دستاوردهای قابل توجهی به همراه خواهد داشت.

این ربات کاوشگر که 7/2 متر طول و 5 متر ارتفاع دارد با وزنی بالغ بر 3 تن به راحتی می تواند فشار زیاد آب در اعماق اقیانوس را تحمل کند.

کد مطلب 428351

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه