ربات غواص به اعماق آب های قطب جنوب می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، این ربات غواص که Isis نام دارد، نخستین ربات هوشمند دانشمندان انگلیسی است که به صورت کنترل از راه دور، اداره شده و به بررسی دقیق تاثیر یخ های قطب جنوب بر بستر اقیانوس سرد جنوب خواهد پرداخت.

شناسایی جانوران دریایی با قابلیت انطباق زیستی با این محیط خشن از دیگر اهداف دانشمندان در این پروژه است. این ماموریت از اوایل ژانویه 2007 آغاز شده و حدود 3 هفته به طول خواهد انجامید.

بر اساس گزارش بی.بی. سی، دانشمندان انگلیسی امیدوارند تا با استفاده از این ربات، این کشور را به صف نخست تحقیقات و اکتشافات اقیانوسی بازگردانند.

این پروژه با هزینه ای بالغ بر 5/4 میلیون پوند عملی شده و گفته می شود دستاوردهای قابل توجهی به همراه خواهد داشت.

این ربات کاوشگر که 7/2 متر طول و 5 متر ارتفاع دارد با وزنی بالغ بر 3 تن به راحتی می تواند فشار زیاد آب در اعماق اقیانوس را تحمل کند.