به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس در هفته جاری ، به این شرح است:

1- کمیسیون آموزش و تحقیقات

دوشنبه 11/10/85 بازدید از دانشگاه علوم پزشکی و بازدید از سازمان سمت

سه شنبه 12/10/85 1-بررسی لایحه اصلاح جداول شماره 4 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متمم قانون بودجه سال 1385 کل کشور

2- بررسی وضعیت گزینش دانشجویان در سال 1385

2- کمیسیون اجتماعی

سه شنبه 12/10/85 1- بررسی لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران ( اعاده شده از سوی شورای نگهبان )

2- ملاقات اعضای کمیسیون با آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه

کمیته اجتماعی

دوشنبه 11/10/85 جلسه با معاونت اجتماعی نیروی انتظامی به منظور ادامه بررسی مسائل مربوط به اممور اجتماعی

3- کمیسیون اقتصادی

دوشنبه 11/10/85 1- ادامه بررسی لایحه امور گمرکی

1 - ادامه بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده

2- ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

3- ادامه بررسی آثار واردات شکر در تولیدات داخلی کشور

سه شنبه 12/10/85 - نشست هیات رئیسه کمیسیون

- بررسی سوال آقایان : عباسپور و گرامی مقدم نمایندگان ارومیه و بجنورد از وزیر امور اقتصادی و دارایی

- ادامه رسیدگی به بودجه سال 1386 کل کشور " بررسی مسائل و مشکلات سیستم بانکی "

4- کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

- بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

- استماع گزارش سوال اعلمی نماینده تبریز ، اسکو و آذرشهر از وزیر امور خارجه جهت ارائه به صحن علنی مجلس

- نشست مشترک کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و انرژی پیرامون عملکرد و پیشرفت فیزیکی مطالعات و مکانیایی احداث نیروگاههای هسته ای برای تولید 20 هزار مگاوات برق موضوع بند ( ح) تبصره (11) قانون بودجه سال 85 کل کشور.

چهارشنبه 13/10/85 - بررسی سوال نادران نماینده تهران ، ری ، شمیرانات و اسلامشهر از وزیر کشور .

- بررسی سوال مشترک آقایان دلخوش و صادق زاده نمایندگان صومعه سرا و رشت از وزیر کشور .

- بررسی سوال اعلمی نماینده تبریز ، اسکو و آذرشهر از وزیر کشور .

- بررسی سوال اعلمی نماینده تبریز ، اسکو و آذر شهر از وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

- بررسی سوال مشترک 15 نفر از نمایندگان از وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح .

5- کیمسیون انرژی

سه شنبه 12/10/85 - ادامه بررسی مشکلات صنعت برق با دعوت از مسوولین مربوطه

- نشست مشترک کمیسیونهای مرزی و امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص عملکرد و پیشرفت فیزیکی مطالعات و مکانیایی احداث نیروگاههای هسته ای برای تولید 20 هزار مگاوات برق موضوع بند (ح) تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 کل کشور.

-جلسه هیات رئیسه کیمسیون

6- کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات

سه شنبه 12/10/85 - بررسی طرح اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بودجه سال 1385 کل کشور به منظور تامین کسری اعتبار دانشگاههای علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کشور

- بررسی طرح یک فوریتی اصلاح جز ( 3) بند ( ب) ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6 /1383 و اصلاح تبصره ذیل ماده (6) قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب 22/5/1385 به منظور تسهیل از منابع خارجی برای احناث سامانه های حمل و نقل ریلی شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت

7- کمیسیون بهداشت و درمان

سه شنبه 12/10/85

- ارائه گزارش عملکرد سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح با حضور مسوولین ذی ربط

- بحث مقدماتی در خصوص بودجه سال 86 کل کشور

8- کمیسیون صنایع و معادن

سه شنبه 12/10/1385

- سوال سید سبحان حسینی نماینده محترم گرگان و آق قلا از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

- سوال علی اکبر قبادی نماینده مرودشت ارسنجان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

- سوال اسماعیل گرامی مقدم نماینده بجنوراز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.

- ادامه بررسی طرح رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی

- جلسه هیات رئیسه کمیسیون

9- کمیسیون عمران

سه شنبه 12/10/85

- بررسی اخبار و اطلاعات واصله

- بررسی موضوع مناقصه پروژه ATC و مزایده فروش 800 واگن شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران وحوادث اخیر خروج واگن از خطوط ریلی و ارائه گزارش از آخرین وضعیت ناوگان ریلی کشور با حضور وزیر راه و ترابری و مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و سایر مسوولین ذی ربط.

سه شنبه

85/10/12

- دعوت از وزیر راه وترابری به منظور پاسخ به سوال:

الف- محمد قلی ابری نماینده کردکوی

ب- حسین اسلامی نماینده ساوه

ج - محمد هادی ربانی نماینده شیراز

د- عباس رجایی نماینده اراک و کمیجان

ه - ناصر عاشوری نماینده فومن و شفت

و- موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد

- نشست هیات رئیسه کمیسیون

10- کمیسیون فرهنگی

سه شنبه 12/10/85

- نشست مشترک کمیسیون با مسئولین سازمان صدا و سیما ( محل تشکیل ، سازمان صدا و سیما )

11- کمیسیون قضایی و حقوقی

سه شنبه 12/10/85

- بررسی آخرین اخبار

- بررسی لایحه معاهده ، معاهده انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی و دولت اوکراین ( اعاده شده )

- بررسی لایحه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین ( اعاده شده )

- بررسی لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان (اعاده شده )

- بررسی لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان ( اعاده شده )

- بررسی لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه های مربوط به امور حمل و نقل ( شور دوم )

- رسیدگی به سوال رضا طلایی نیک نماینده بهار و کبودرآهنگ از وزیر دادگستری

کمیته شماره (4)

سه شنبه 12/10/85

- رسیدگی به لایحه جرائم اطفال و نوجوانان

12- کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی

دوشنبه 11/10/85

- بررسی سه مورد سوال آقای رجایی نماینده اراک از اسکندری وزیر جهادکشاورزی ( محل تشکیل جلسه ، وزارت جهاد کشاورزی )

سه شنبه 12/10/85

- بحث پیرامون طرح اولین پایانه صادراتی میوه وتره بار کشور و ایجاد سیستم ریلی یخچاتدار

- رسیدگی به دو مورد سوال زنگنه نماینده اهواز از فتاح وزیر نیرو

- رسیدگی به سوال سجادیان نماینده خواف و رشتخوار از فتاح وزیر نیرو

- رسیدگی به سوال دکتر نعمت زاده نماینده قائم شهر و سواد کوه از فتاح وزیر نیرو

- رسیدگی به سوال مشترک آقایان قدرت الله علیخانی و محمد علیخانی نماینده قزوین و بوئین زهرا و آوج از فتاح وزیر نیرو

- جلسه هیات رئیسه کمیسیون

13- کمیسیون اصل نودم قانون اساسی

سه شنبه 12/10/1385

- گزارش کمیته اقتصادی و عمرانی در خصوص عملکرد جز 2-1 بند ( الف ) تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور موضوع جایگزینی 250 هزار خودروی فرسوده

- جلسه کمیته امور اقتصادی وعمرانی ، کمیسیون جهت بررسی شکایات واصله

- جلسه کمیته امور حقوقی و قضایی کمیسیون جهت بررسی شکایات واصله

- جلسه کمیته امور فرهنگی ، رفاهی و اجتماعی کمیسیون جهت بررسی شکایات واصله

- جلسه کمیته امور سیاسی و نظامی کمیسیون جهت بررسی شکایات واصله

چهارشنبه 13/10/85

- جلسه هیات رئیسه کمیسیون

- جلسه کمیته امور محرمانه کمیسیون جهت بررسی شکایات واصله

کمیسیون مشترک

چهارشنبه 13/10/85

- نشست مشترک اعضای هیات رئیسه کمیسیون با مدیران اداری و مالی دستگاههای اجرایی

کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه تجارت

پنجشنبه 14/10/85 - رسیدگی به مواد لایحه تجارت

سه شنبه 12/10/85 - نشست هیات رئیسه کمیسیون

چهارشنبه 13/10/1385 - ادامه بحث و بررسی پیرامون موضوع واگذاری سهام عدالت و تاثیرات آن در کارایی بنگاههای اقتصادی

هیات تحقیق و تفحص از مناطق آزاد تجاری - صنعتی

سه شنبه 12/10/85 - جلسه اعضای هیات تحقیق و تفحص از مناطق آزاد تجاری - صنعتی

چهارشنبه 13/10/85 - جلسه هیات رئیسه هیات تحقیق و تفحص از مناطق آزاد تجاری - صنعتی

هیات تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی کشور

سه شنبه 12/10/85 - بررسی گزارش کمیته های تخصصی

هیات تحقیق و تفحص از شرکت دخانیات ایران

چهارشنبه 13/10/85 - جلسه هیات تحقیق و تفحص از شرکت دخانیات جهت بررسی پیش نویس گزارش مربوط

کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه خدمات کشوری

دوشنبه 11/10/1385 - جلسه مشترک با نمایندگان رئیس جمهور

سه شنبه 12/10/85 - بررسی نهایی لایحه خدمات کشوری.