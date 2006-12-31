به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس در هفته جاری ، به این شرح است:
1- کمیسیون آموزش و تحقیقات
دوشنبه 11/10/85 بازدید از دانشگاه علوم پزشکی و بازدید از سازمان سمت
سه شنبه 12/10/85 1-بررسی لایحه اصلاح جداول شماره 4 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متمم قانون بودجه سال 1385 کل کشور
2- بررسی وضعیت گزینش دانشجویان در سال 1385
2- کمیسیون اجتماعی
سه شنبه 12/10/85 1- بررسی لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران ( اعاده شده از سوی شورای نگهبان )
2- ملاقات اعضای کمیسیون با آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه
کمیته اجتماعی
دوشنبه 11/10/85 جلسه با معاونت اجتماعی نیروی انتظامی به منظور ادامه بررسی مسائل مربوط به اممور اجتماعی
3- کمیسیون اقتصادی
دوشنبه 11/10/85 1- ادامه بررسی لایحه امور گمرکی
1 - ادامه بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده
2- ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
3- ادامه بررسی آثار واردات شکر در تولیدات داخلی کشور
سه شنبه 12/10/85 - نشست هیات رئیسه کمیسیون
- بررسی سوال آقایان : عباسپور و گرامی مقدم نمایندگان ارومیه و بجنورد از وزیر امور اقتصادی و دارایی
- ادامه رسیدگی به بودجه سال 1386 کل کشور " بررسی مسائل و مشکلات سیستم بانکی "
4- کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
- بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
- استماع گزارش سوال اعلمی نماینده تبریز ، اسکو و آذرشهر از وزیر امور خارجه جهت ارائه به صحن علنی مجلس
- نشست مشترک کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و انرژی پیرامون عملکرد و پیشرفت فیزیکی مطالعات و مکانیایی احداث نیروگاههای هسته ای برای تولید 20 هزار مگاوات برق موضوع بند ( ح) تبصره (11) قانون بودجه سال 85 کل کشور.
چهارشنبه 13/10/85 - بررسی سوال نادران نماینده تهران ، ری ، شمیرانات و اسلامشهر از وزیر کشور .
- بررسی سوال مشترک آقایان دلخوش و صادق زاده نمایندگان صومعه سرا و رشت از وزیر کشور .
- بررسی سوال اعلمی نماینده تبریز ، اسکو و آذرشهر از وزیر کشور .
- بررسی سوال اعلمی نماینده تبریز ، اسکو و آذر شهر از وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
- بررسی سوال مشترک 15 نفر از نمایندگان از وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح .
5- کیمسیون انرژی
سه شنبه 12/10/85 - ادامه بررسی مشکلات صنعت برق با دعوت از مسوولین مربوطه
- نشست مشترک کمیسیونهای مرزی و امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص عملکرد و پیشرفت فیزیکی مطالعات و مکانیایی احداث نیروگاههای هسته ای برای تولید 20 هزار مگاوات برق موضوع بند (ح) تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 کل کشور.
-جلسه هیات رئیسه کیمسیون
6- کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات
سه شنبه 12/10/85 - بررسی طرح اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بودجه سال 1385 کل کشور به منظور تامین کسری اعتبار دانشگاههای علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کشور
- بررسی طرح یک فوریتی اصلاح جز ( 3) بند ( ب) ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6 /1383 و اصلاح تبصره ذیل ماده (6) قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب 22/5/1385 به منظور تسهیل از منابع خارجی برای احناث سامانه های حمل و نقل ریلی شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت
7- کمیسیون بهداشت و درمان
سه شنبه 12/10/85
- ارائه گزارش عملکرد سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح با حضور مسوولین ذی ربط
- بحث مقدماتی در خصوص بودجه سال 86 کل کشور
8- کمیسیون صنایع و معادن
سه شنبه 12/10/1385
- سوال سید سبحان حسینی نماینده محترم گرگان و آق قلا از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
- سوال علی اکبر قبادی نماینده مرودشت ارسنجان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
- سوال اسماعیل گرامی مقدم نماینده بجنوراز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.
- ادامه بررسی طرح رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی
- جلسه هیات رئیسه کمیسیون
9- کمیسیون عمران
سه شنبه 12/10/85
- بررسی اخبار و اطلاعات واصله
- بررسی موضوع مناقصه پروژه ATC و مزایده فروش 800 واگن شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران وحوادث اخیر خروج واگن از خطوط ریلی و ارائه گزارش از آخرین وضعیت ناوگان ریلی کشور با حضور وزیر راه و ترابری و مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و سایر مسوولین ذی ربط.
سه شنبه
85/10/12
- دعوت از وزیر راه وترابری به منظور پاسخ به سوال:
الف- محمد قلی ابری نماینده کردکوی
ب- حسین اسلامی نماینده ساوه
ج - محمد هادی ربانی نماینده شیراز
د- عباس رجایی نماینده اراک و کمیجان
ه - ناصر عاشوری نماینده فومن و شفت
و- موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد
- نشست هیات رئیسه کمیسیون
10- کمیسیون فرهنگی
سه شنبه 12/10/85
- نشست مشترک کمیسیون با مسئولین سازمان صدا و سیما ( محل تشکیل ، سازمان صدا و سیما )
11- کمیسیون قضایی و حقوقی
سه شنبه 12/10/85
- بررسی آخرین اخبار
- بررسی لایحه معاهده ، معاهده انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی و دولت اوکراین ( اعاده شده )
- بررسی لایحه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین ( اعاده شده )
- بررسی لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان (اعاده شده )
- بررسی لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان ( اعاده شده )
- بررسی لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه های مربوط به امور حمل و نقل ( شور دوم )
- رسیدگی به سوال رضا طلایی نیک نماینده بهار و کبودرآهنگ از وزیر دادگستری
کمیته شماره (4)
سه شنبه 12/10/85
- رسیدگی به لایحه جرائم اطفال و نوجوانان
12- کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی
دوشنبه 11/10/85
- بررسی سه مورد سوال آقای رجایی نماینده اراک از اسکندری وزیر جهادکشاورزی ( محل تشکیل جلسه ، وزارت جهاد کشاورزی )
سه شنبه 12/10/85
- بحث پیرامون طرح اولین پایانه صادراتی میوه وتره بار کشور و ایجاد سیستم ریلی یخچاتدار
- رسیدگی به دو مورد سوال زنگنه نماینده اهواز از فتاح وزیر نیرو
- رسیدگی به سوال سجادیان نماینده خواف و رشتخوار از فتاح وزیر نیرو
- رسیدگی به سوال دکتر نعمت زاده نماینده قائم شهر و سواد کوه از فتاح وزیر نیرو
- رسیدگی به سوال مشترک آقایان قدرت الله علیخانی و محمد علیخانی نماینده قزوین و بوئین زهرا و آوج از فتاح وزیر نیرو
- جلسه هیات رئیسه کمیسیون
13- کمیسیون اصل نودم قانون اساسی
سه شنبه 12/10/1385
- گزارش کمیته اقتصادی و عمرانی در خصوص عملکرد جز 2-1 بند ( الف ) تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور موضوع جایگزینی 250 هزار خودروی فرسوده
- جلسه کمیته امور اقتصادی وعمرانی ، کمیسیون جهت بررسی شکایات واصله
- جلسه کمیته امور حقوقی و قضایی کمیسیون جهت بررسی شکایات واصله
- جلسه کمیته امور فرهنگی ، رفاهی و اجتماعی کمیسیون جهت بررسی شکایات واصله
- جلسه کمیته امور سیاسی و نظامی کمیسیون جهت بررسی شکایات واصله
چهارشنبه 13/10/85
- جلسه هیات رئیسه کمیسیون
- جلسه کمیته امور محرمانه کمیسیون جهت بررسی شکایات واصله
کمیسیون مشترک
چهارشنبه 13/10/85
- نشست مشترک اعضای هیات رئیسه کمیسیون با مدیران اداری و مالی دستگاههای اجرایی
کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه تجارت
پنجشنبه 14/10/85 - رسیدگی به مواد لایحه تجارت
سه شنبه 12/10/85 - نشست هیات رئیسه کمیسیون
چهارشنبه 13/10/1385 - ادامه بحث و بررسی پیرامون موضوع واگذاری سهام عدالت و تاثیرات آن در کارایی بنگاههای اقتصادی
هیات تحقیق و تفحص از مناطق آزاد تجاری - صنعتی
سه شنبه 12/10/85 - جلسه اعضای هیات تحقیق و تفحص از مناطق آزاد تجاری - صنعتی
چهارشنبه 13/10/85 - جلسه هیات رئیسه هیات تحقیق و تفحص از مناطق آزاد تجاری - صنعتی
هیات تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی کشور
سه شنبه 12/10/85 - بررسی گزارش کمیته های تخصصی
هیات تحقیق و تفحص از شرکت دخانیات ایران
چهارشنبه 13/10/85 - جلسه هیات تحقیق و تفحص از شرکت دخانیات جهت بررسی پیش نویس گزارش مربوط
کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه خدمات کشوری
دوشنبه 11/10/1385 - جلسه مشترک با نمایندگان رئیس جمهور
سه شنبه 12/10/85 - بررسی نهایی لایحه خدمات کشوری.
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