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۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۴۱

مدیر توزیع نیروی برق ملایر:

۳۵ هزار متر شبکه سیمی برق در ملایر به کابل خودنگهدار تبدیل شد

۳۵ هزار متر شبکه سیمی برق در ملایر به کابل خودنگهدار تبدیل شد

همدان - مدیر توزیع نیروی برق شهرستان ملایر از تبدیل ۳۵ هزار متر شبکه سیمی برق در ملایر به کابل خودنگهدار خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین بادامی صبح یکشنبه در نشست مدیرعامل شرکت برق همدان با نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود ۱۲۱ هزار مشترک برق در ملایر اظهار داشت: از اقدامات این مدیریت در سال ۹۶ احداث ۸۸ دستگاه پست هوایی، ۳۱ هزار و ۵۴۲ متر خط ۲۰ کیلوولت هوایی و ۸ هزار و ۸۳۱ متر شبکه فشار ضعیف بوده است.

امیرحسین بادامی افزود: همچنین طی سال گذشته ۳۵ هزار و ۲۳۶ متر از شبکه‌های سیمی این شهرستان به کابل خودنگهدار تبدیل شد.

وی عنوان کرد: احداث ۲ هزار و ۲۶۸ متر شبکه روشنایی معابر و نصب ۳ هزار و ۸۳۳ دستگاه کنتور تکفاز و سه‌فاز نیز از دیگر فعالیت‌های این مدیریت در سال ۹۶ بوده است.

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان ملایر با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای طرح‌های کاهش پیک بار سال ۹۶ اظهار داشت: یکی از اقدامات ما در این راستا انعقاد تفاهمنامه با کشاورزان بود که از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور ماه از طرح‌های تشویقی شرکت استفاده کردند.
 

کد مطلب 4283539

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