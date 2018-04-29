تند باد به ۵۰۰ هکتار از مزارع گندم در اندیمشک خسارت وارد کرد

سید هدایت‌الله موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: تند باد، آذرخش، تگرگ و باران شدید به بخشی از مزارع کشاورزی در اندیمشک، بخش الوار گرمسیری و بخش مرکزی خسارت وارد آورد.



وی افزود: طوفان، تگرگ و تندباد شامگاه جمعه، ۱۴ میلیارد ریال خسارت به مزارع زیر کشت گندم در شهرستان اندیمشک خسارت وارد کرد.



رئیس جهاد کشاورزی اندیمشک گفت: ۵۰۰ هکتار از مزارع گندم اندیمشک در پی تندباد، تگرگ و باران شدید شامگاه جمعه در شهر اندیمشک آسیب دیده‌اند.



موسوی در پایان میزان آسیب به ۵۰۰ هکتار از اراضی زیر کشت محصول گندم را ۵۰ درصد دانست و تصریح کرد: ۱۴ میلیارد ریال تندباد دیروز به اراضی کشاورزی اندیمشک آسیب وارد آورد.



به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه جمعه تندباد و باران شدید به فضای سبز، تیرهای چراغ برق و تابلوهای تبلیغاتی، تابلوهای تعیین مسیر و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی اندیمشک خساراتی وارد آورد.