  1. استانها
  2. خوزستان
۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۹:۴۰

رئیس جهاد کشاورزی اندیمشک:

تند باد به ۵۰۰ هکتار از مزارع گندم در اندیمشک خسارت وارد کرد

تند باد به ۵۰۰ هکتار از مزارع گندم در اندیمشک خسارت وارد کرد

اندیمشک - رئیس جهاد کشاورزی اندیمشک با اشاره به خسارت ۵۰ درصدی به ۵۰۰ هکتار از مزارع گندم در اندیمشک گفت: تندباد ۱۴ میلیارد ریال به مزارع گندم اندیمشک خسارت وارد کرد.

سید هدایت‌الله موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: تند باد، آذرخش، تگرگ و باران شدید به بخشی از مزارع کشاورزی در اندیمشک، بخش الوار گرمسیری و بخش مرکزی خسارت وارد آورد.

وی افزود: طوفان، تگرگ و تندباد شامگاه جمعه، ۱۴ میلیارد ریال خسارت به مزارع زیر کشت گندم در شهرستان اندیمشک خسارت وارد کرد.

رئیس جهاد کشاورزی اندیمشک گفت: ۵۰۰ هکتار از مزارع گندم اندیمشک در پی تندباد، تگرگ و باران شدید شامگاه جمعه در شهر اندیمشک آسیب دیده‌اند.

موسوی در پایان میزان آسیب به ۵۰۰ هکتار از اراضی زیر کشت محصول گندم را ۵۰ درصد دانست و تصریح کرد: ۱۴ میلیارد ریال تندباد دیروز به اراضی کشاورزی اندیمشک آسیب وارد آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه جمعه تندباد و باران شدید به فضای سبز، تیرهای چراغ برق و تابلوهای تبلیغاتی، تابلوهای تعیین مسیر و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی اندیمشک خساراتی وارد آورد.

کد مطلب 4283591

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها