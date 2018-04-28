امسال ۲۰۴۰ کنتور هوشمند در چاههای آب کشاورزی نصب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید پویا شنبه شب در جلسه شورای حفاظت آب که با حضور استاندار و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان تشکلها و مدیران دستگاههای اجرایی که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: امسال با کاهش ۲۰ درصدی بارشها در استان مواجه هستیم و ورودی آب سد طالقان نیز از ۷۷.۶۶ مترمکعب بر ثانیه به ۲۶.۸۴ مترمکعب بر ثانیه رسیده است.

وی بیان کرد: با اجرای طرح های تعادل بخشی و بستن ۱۸۹۳ دستگاه چاه غیرمجاز زمینه ۲۵۷ میلیون مترمکعب صرفه جویی فراهم شده است.

پویا گفت: به دلیل قرار گرفتن در منطقه خشک، کاهش بارشها، تغییر اقلیم و افزایش میزان مصرف در حال تجربه کم آبی هستیم و توسعه نامتوازن بخشهای مختلف، ضعف در ایجاد نظام بهره برداری متناسب با شرایط آب و هوایی و نبود الگوی اجرای بهینه مصرف ما را با مشکلات اساسی روبرو کرده است.

رویکرد مشترک در مدیریت منابع آب ضروری است

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین اظهارداشت: رویکرد ما مدیریت بهم پیوسته برای توسعه پایدار و ارائه نسخه واحد برای حوضه آبریز استان است و برای عبور از بحران نیازمند نگاه و رویکرد مشترک در مدیریت منابع آبی هستیم.

وی اضافه کرد: مهمترین طرح های مشترک پیشنهادی شامل: طرح معیشت جایگزین در حوضه های آبریز، اجرای طرح کاهش مصرف، طرح الگوی کشت در دشت، رفع بحران آلودگی و آمایش آب محور، استقرار مدیریت کشاورزی بهره برداران، بازچرخانی آب و استفاده از پساب و اجرای طرح های تعادل بخشی است که همه باید برای آن اجرای تلاش کنیم.

پویا گفت: کنترل سطح زیرکشت بهاره و زمستانه، آزادسازی منابع آب در اختیار فضای سبز و خدمات شهری و صرفه جویی ۳۰ درصدی، تعیین تعرفه مصارف مازاد بر الگوی مصرف آب شرب و بهداشت، از دیگر راهکارهای مقابله با کم آبی است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین در ادامه با ارائه گزارشی از راهبردهای عملی برای تامین کمبود آب اظهارداشت: با انسداد چاههای فرم ۵ زمینه صرفه جویی ۱۵۰ میلیون مترمکعبی، تعیین تکلیف چاه های فرم یک برای صرفه جویی ۳۷۰ میلیون مترمکعبی فراهم می شود که تاکنون با اصلاح پروانه بهره برداری، زمینه کاهش مصرف ۶۵ میلیون مترمکعبی مهیا شده و ۴۵ میلیون مترمکعب نیز در دست اجراست.

پویا اضافه کرد: امسال باید ۶۸۰ میلیون مترمکعب در مصرف آب صرفه جویی شود تا دچار بحران بیشتر نشویم.

وی گفت: چاههای فرم ۵ در استان تعداد ۱۷۰۲ حلقه است که تاکنون ۲۵۵ حلقه چاه پر شده و۱۳۶ حلقه متروکه شده و چاههای فرم یک هم ۱۱۸۸ حلقه است که ۱۵۳ حلقه بسته شده و۲۱۷ حلقه در حال اجرای حکم است و ۹۶۵ حلقه باقیمانده باید مسدود شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین اضافه کرد: باید همه چاههای فرم یک که غیر مجاز هستند مسدود شده و پروانه بهره برداری چاههای فرم پنج نیز ۱۰ درصد کاهش یابد تا کم آبی را مدیریت کنیم.

نصب کنتور هوشمند در۲۰۴۰ حلقه چاه توسط دولت

وی بیان کرد: در مجموع باید ۲۰۴۰ حلقه چاه کشاورزی توسط دولت به کنتور هوشمندمجهز شود و ۴۳۵۵ حلقه نیز توسط کشاورزان از این تجهیزات برخوردار شود.

پویا گفت: برای نصب ۲۰۴۰ کنتور هوشمند به ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون اعتبار نیازداریم که با کمک سازمان برنامه و بودجه باید آن را اجرا کنیم.