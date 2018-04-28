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۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۳:۲۷

مقام آمریکایی:

ایران محور اصلی مذاکرات پمپئو با سعودی ها و اسرائیلی ها خواهد بود

ایران محور اصلی مذاکرات پمپئو با سعودی ها و اسرائیلی ها خواهد بود

یک مقام ارشد آمریکایی می‌گوید مذاکرات وزیر خارجه این کشور با مقامات سعودی و صهیونیست، بر سر نحوه مقابله با تهدیدات ایران خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مقام ارشد آمریکایی می گوید که برنامه موشکی ایران محور اصلی مذاکرات روز یکشنبه بین «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا و مقامات سعودی و صهیونیست خواهد بود.

«برایان هوک» مشاور سیاسی ارشد وزیر امور خارجه آمریکا همچنین مدعی شده است که برنامه موشکی ایران تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌الملل است و آمریکا از کشورهای دیگر خواسته که افراد مرتبط با این برنامه را «مجازات» کنند.

وی همچنین از برنامه موشکی ایران به عنوان بخشی بزرگ از گفتگوهای آمریکا و متحدان اروپایی اش یاد کرد.

گفتنی است که مایک پمپئو وزیر خارجه جدید آمریکا عصر یکشنبه وارد ریاض پایتخت عربستان شد.

وزیر خارجه جدید آمریکا در ریاض با ملک سلمان پادشاه سعودی و عادل الجبیر وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد.

این در حالیست که وی پیشتر برای شرکت در نشست وزرای خارجه عضو ناتو به بروکسل سفر کرده بود و قرار است در ادامه این سفر به سرزمین های اشغالی و اردن برود.

کد مطلب 4283633

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