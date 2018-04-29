به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالکریم اعلمی‌نژاد صبح یکشنبه در مراسم افتتاحیه برنامه‌های هفته عقیدتی سیاسی در تیپ پیاده امام صادق(ع) استان بوشهر ضمن گرامی‌داشت این هفته، اظهار داشت: خداوند متعال دینش را به سرمنزل مقصود می‌رساند اگر چه کفار با تمام امکانات و ابزار بخواهند جلوی آن بیاستند.

اعلمی‌نژاد با تاکید بر اینکه اگر کسی ولایت‌پذیری نداشته باشد نماز و روزه او را به جایی نخواهد رساند، ادامه داد: تمام تلاش دشمنان خدا این است که با ابزار و امکانات خود اصل دین را منحرف کرده تا مردم به درستی به آن نرسند.

وی با تاکید بر اینکه حوزویان، دانشجویان و جوانان جامعه امروزی ما به خصوص باید افکار شهید مطهری را در خود پیاده کنند، ادامه داد: تفکرات و اندیشه‌های ناب شهید مطهری که بر گرفته از احادیث و احکام اسلامی است باید همواره در جامعه مورد توجه قرار گیرد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در تیپ پیاده امام صادق(ع) استان بوشهر با اشاره به ویژگی‌های ناب شهید مطهری در مسائل اعتقادی و دینی، اظهار داشت: ثروت شهید مطهری اندیشه‌های ناب او بوده به طوری که با این تفکر بالا توانست به حجم عظیمی از شبهات حوزویان، دانشجویان، جوانان و جامعه در بحث دین پاسخ قاطعی دهد.

اعلمی‌نژاد تاکید کرد: استاد شهید مطهری اندیشمند و عالمی والا مقام بود که با استفاده از اندیشه‌های الهی‌اش نه تنها روحانیون، جوانان، جامعه را متحول کرد بلکه باعث شد تا انقلاب به حرکت پیش‌رونده خود با قدرت ادامه دهد.

وی با اشاره به اینکه اندیشه‌ها و تفکرات استاد شهید مطهری، سراسر اندیشیدن و درس رسیدن به سعادت است، گفت: اگر افکار و اندیشه‌های وی به درستی در جامعه تبیین شود جامعه ما جامعه‌ای پیشرفته و سعادتمند می‌شود.