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۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۹:۵۹

استاندار خراسان رضوی:

دشمن مقابل اراده ملت ایران هیچ شانسی نخواهد داشت

دشمن مقابل اراده ملت ایران هیچ شانسی نخواهد داشت

مشهد- استاندار خراسان رضوی گفت: دشمنان مقابل اراده ملت بزرگ ایران هیچ شانسی برای پیروزی نخواهند داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان شنبه شب در نشست هم اندیشی فرماندهان سپاه و ارتش خراسان رضوی اظهار کرد: مطابق تدابیر اندیشیده شده هر گستاخی و نگاه بد به این کشور وملت ، پاسخ دندان شکنی از سوی نیروهای مسلح ما درپی خواهد داشت و دشمن دست از پا خطا نمی کند

وی افزود: تمامی نیروهای مسلح تحت فرماندهی کل قوا رهبر معظم انقلاب در کنار هم به صورت یکپارچه، منسجم، مکمل برنامه دکترین نظامی و دفاعی کشور هستند و هیچ خللی در نیروهای مسلح وجود ندارد.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: رژیم صهیونیستی زمانی که به غزه تهاجم کرد، نه تنها نتوانست پیروز شود،بلکه در مدت کوتاهی مغلوب شد و در جنگ جنوب لبنان ۳۳ روز جنگید اما نهایتا مجبور به عقب نشینی شد.

رشیدیان تاکید کرد: دشمن در حد و اندازه ای نیست که با جمهوری اسلامی رو در رو شود زیرا آنها به خوبی می دانند در صورت جنگ با ایران شکست سختی خواهند خورد.

وی اظهار کرد: برخی کشورهای منطقه گاهی پا را فراتر از حد خود می گذارند و فراموش می کنند زمانی که  شرق و غرباز ارتش صدام و رژیم بعثی حمایت کرد ملت انقلابی ایران مردانه ایستادگی کرده و اجازه تجاوز به خاک کشور را به دشمن ندادند.

استاندار خراسان رضوی افزود: آنها امروز نیازمند یادآوری تاریخی جنگ تحمیلی دارند با این حال می دانند در مقابل اراده یک ملت انقلابی هیچ شانسی برای خود نمایی ندارند.

کد مطلب 4283743

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