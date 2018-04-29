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۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۰۱

با حضور معاون عملیات ناجا:

مرکز فرماندهی متمرکز کنترل عملیات ۱۱۰ در قزوین افتتاح شد

مرکز فرماندهی متمرکز کنترل عملیات ۱۱۰ در قزوین افتتاح شد

قزوین- در مراسمی با حضور سردار ساجدی نیا معاون عملیات نیروی انتظامی مرکز فرماندهی متمرکز کنترل عملیات ۱۱۰ در قزوین افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز فرماندهی متمرکز کنترل عملیات ۱۱۰ در قزوین در مراسمی با حضور سردار ساجدی نیا معاون عملیات نیروی انتظامی، امام جمعه، استاندار و فرمانده نیروی انتظامی استان افتتاح شد.

با راه اندازی این مرکز تماس با مراکز پلیس ۱۱۰ در سراسر استان از این پس به صورت متمرکز انجام می شود.

با راه اندازی این سامانه که ۵۵۶ میلیون تومان هزینه داشته و با بهره گیری از ۲۶ نفر، تمامی تماسها با پلیس ۱۱۰ به صورت متمرکز و در همه مناطق استان به گشتهای پلیس اعلام شده و سرعت عملیات بشدت افزایش می یابد.

سرعت عملیات توسط این سیستم به صورت «جی ای اس» بالا رفته و از فعالیت جزیره ای پلیس های ۱۱۰ جلوگیری می شود.

با راه اندازی این سیستم ظرفیت خطوط تماس از ۵ سیستم به ۱۰ سیستم افزایش یافته و ظرفیت بهره گیری از ۱۵ خط تماس همزمان ایجاد شده است.

افزایش توان پاسخگویی به تماسهای مردمی ۱۱۰ و اشتراک گذاری تماس شهرستانها، چابک سازی سازمانی، کاهش سفرهای نیروی انسانی و استاندارد سازی رفتار کارکنان و کاهش هزینه از مزایای راه اندازی سیستم تجمیع پلیس ۱۱۰ در استان قزوین است.

کد مطلب 4283751

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