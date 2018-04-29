مجتهد مهمترین تغییرات امنیتی در عهد «محمد بن سلمان» را فاش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «مجتهد» افشاگر عربستانی در رشته توییت جدیدی به مهمترین تغییرات امنیتی در دوران محمد بن سلمان ولیعهد عربستان پرداخته است. او در این رشته توییت تأکید کرد که سازمان های امنیتی عربستان مانند «سازمان اطلاعات، نیروهای ویژه و ...» همه پیش از برکناری «محمد بن نایف» در کنترل بن سلمان قرار داشته است و فرماندهان سازمان امنیت ملی عربستان پیش از تأسیس هم ظاهرا به «سلمان بن عبدالعزیز» و در واقع به محمد بن سلمان وابسته بوده اند.

مجتهد تأکید کرده است که محمد بن نایف ولیعهد و وزیر کشور برکنار شده عربستان چند ماه پیش از برکناری به شماری از افراد نزدیک به خود گفته بود که بیشتر تصمیمات گرفته شده در نهادهای امنیتی و سرنوشت افراد بازداشت شده به وسیله این نهادها در دست محمد بن سلمان است و سازمان های اطلاعاتی و امنیتی عربستان دیگر دستورات مستقیم خود را از دیوان پادشاهی دریافت کرده و در این میان به وزیر کشور گزارش نمی دهند.

افشاگر عربستانی گفت که «عبدالعزیز بن سعود بن نایف» وزیر کشور جدید عربستان در جایگاهی نیست که بتواند در خصوص نهادهای امنیتی حساس و تصمیمات حساس امنیتی در داخل عربستان اظهار نظر کند بلکه یک سری دستورات در این زمینه به او داده شده است و تنها کنترل نهادهای ضعیف و کم اهمیتی را برعهده دارد که نمی تواند از طریق این نهادها به بن سلمان آسیبی وارد کند.

مجتهد می گوید که اختیارات «عبدالعزیز الهویرینی» رئیس سازمان امنیت ملی هم ظاهری است زیرا گروهی از مشاوران مصری که وابسته به محمد بن سلمان هستند در واقع پرونده های بازداشتی ها و دیگر موضوعات امنیتی را اداره می کنند. مجتهد افزود: پیشتر وزیر کشور از جزئیات همه پرونده ها اطلاع پیدا می کرد و رونوشتی از آن را به پادشاه و رهبران ارشد کشور ارائه می کرد اما حالا تنها محمد بن سلمان و چند چهره نزدیک به او مانند «سعود القحطانی» از پرونده های مهم اطلاع پیدا می کند. به گفته مجتهد، ولیعهد عربستان به «سعود القحطانی» ملقب به «دلیم» چراغ سبز داده تا در همه موضوعات امنیتی که می خواهد دخالت کند.

وی در خصوص عملیات بازداشت شاهزاده ها و چهره های نزدیک به خاندان سلطنتی عربستان هم گفت که پیشتر در عربستان مرسوم بود که از نیروهای خارجی غیر مسلمان یا غیر عرب برای انجام عملیات استفاده نمی شد و معمولا مأموریت این نیروهای اجیر شده احتیاطی بود اما حالا محمد بن سلمان با هماهنگی های صورت گرفته از سوی امارات گروهی از نظامیان مزدور «بلک واتر» از تابعیت های مختلف را به کار گرفته است و از آنها در عملیات های امنیتی و نگهبانی از برخی چهره های نزدیک به خود استفاده کرده است و این نیروها در عملیات های بازداشت شاهزاده های سعودی به ویژه ماجرای حمله به کاخ پادشاه عربستان در ریاض نقش داشته اند.

به گفته او امارات و مصر در دوران محمد بن سلمان می توانند به راحتی اطلاعاتی در خصوص امنیت داخلی عربستان در اختیار داشته باشند و مسئولان نظامی امارات و مصر به صورت دوره ای و ثابت گزارش هایی در خصوص وضعیت امنیت ملی عربستان دریافت کرده و بعضی اوقات در خصوص سیاست های امنیتی که باید در عربستان به کار گرفته شود، اظهار نظر می کنند.

وی در پایان تأکید کرده است که در دوره محمد بن سلمان نیروهای حفاظتی از شاهزاده های برداشته شده و به جای آن نیروهایی به کار گرفته شده است که این شاهزاده ها را زیر نظر داشته باشند و افزود: درست است که در بازداشت ها فرزندان «عبدالعزیز» (برادران پادشاه) بازداشت نشده اند اما رفت و آمد همه آنها تحت نظر قرار دارد و به نوعی در حصر خانگی به سر می برند و پرونده شاهزاده های سعودی در دست «دلیم» است و «ترکی آل الشیخ» دیگر مشاور جنجالی بن سلمان پرونده محمد بن نایف و «عبدالعزیز بن فهد» را مدیریت کرده بود.

مجتهد تأکید کرده که اطلاعات بیشتری هم دارد اما از بیم اینکه منبع اخبارش در خطر قرار بگیرد فعلا از انتشار این اخبار خودداری می کند.