به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عظیمی با اشاره به بارش ۳۰میلیمتری دو روز پیش در استان، از کنترل ۳۰میلیون مترمکعب روان‌آب خبر داد و اظهار داشت: با کمک سازه‌های آبخیزداری موجود در سطح استان مرکزی، به واسطه بارش ۳۰میلیمتری دو روز گذشته حدود ۳۰میلیون مترمکعب روان‌آب در استان تحت کنترل درآمد که این امر منجر به تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی، جبران افت و کمبود بارش و کنترل سیلاب شد.

وی با اشاره به کاهش بارش‌ها در استان مرکزی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته گفت: سال گذشته در مدت مشابه حدود ۷۰ میلیمتر بارش در استان صورت گرفت که منجر به کنترل حدود ۶۰ میلیون مترمکعب روان‌آب شد که امسال این رقم کاهش یافته، اما به هر حال سازه‌های آبخیزداری کنترل روان‌آب‌ها را به خوبی به انجام رساندند.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان مرکزی بیشترین حجم کنترل روان‌آب استان را در شهرستان‌های شازند، تفرش، اراک، شمال زرندیه و غرب ساوه عنوان کرد.

عظیمی بیان کرد: براساس تلاش‌های صورت گرفته برای سال ۹۷-۹۶ بالغ بر چهار میلیارد تومان اعتبار آبخیزداری جهت ساخت سازه‌های آبخیزداری جذب استان شده که کار اجرایی سازه‌ها در اراک، تفرش، ساوه و زرندیه و خمین عملیاتی و پیشرفت فیزیکی سازه‌ها به ۸۰ درصد رسیده است و ۲۰ درصد باقی مانده نیز ظرف یک ماه آینده انجام می‌شود.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اضافه کرد: برای سال ۹۸-۹۷ نیز رقم ۳۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده که برای انجام اقدامات اجرایی سازه‌های آبخیزداری جذب خواهد شد.