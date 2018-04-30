سیف الله ابوترابی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین جزئیات صدور کارت ملی هوشمند گفت: بر اساس اطلاعات جمع آوری شده تاکنون حدود ۴۰ میلیون کارت هوشمند صادر شده که البته این ثبت نام همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه اواخر سال گذشته تا پایان خردادماه امسال برای ثبت نام کارت ملی هوشمند به متقاضیان مهلت داده شد گفت: اما با تصویب تمدید اعتبار کارتهای ملی قدیمی تا پایان سال ۹۷ از سوی هیئت دولت، امکان ثبت نام کارت ملی هوشمند نیز تا پایان سال وجود دارد.

سخنگوی سازمان ثبت احوال با اشاره به اینکه به زودی تمامی خدمات دریافتی از سازمان های مختلف توسط کارت هوشمند ملی انجام می شود، گفت: با توجه به اینکه استفاده از کارت هوشمند کاربردی خواهد شد، به همین دلیل متقاضیان زودتر برای ثبت نام کارت مراجعه کنند.

وی گفت: با سازمان ثبت اسناد کشور و همچنین چندین سازمان دیگر تفاهم نامه هایی منعقد شده بطوریکه بزودی خدماتی که در مراکز و زیر مجموعه های آنان انجام می شود فقط با ارائه کارت ملی هوشمند خواهد بود.

ابوترابی تاکید کرد: تا پایان سال افرادی که کارت ملی و یا هوشمند ندارند، فرصت برای ثبت نام دارند اما به دلیل استفاده از کارت هوشمند و غیر کاربردی شدن کارت های ملی قدیمی، توصیه می کنیم نسبت به ثبت نام و دریافت کارت هوشمند اقدام کنند.

وی گفت: سازمان ثبت احوال آمادگی صدور کارت هوشمند را با توجه به افزایش ظرفیت ها دارد و هر تعدادی که مراجعه کننده باشد، می توانیم برایشان کارت صادر کنیم و تاخیری وجود نخواهد داشت.

به گفته سخنگوی سازمان ثبت احوال در حال حاضر سامانه ثبت نام کارت ملی هوشمند بدون هیچ مشکلی در حال ثبت درخواست های متقاضیان است.