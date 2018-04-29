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۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۵۶

امروز برگزار می شود؛

انتخابات پارلمانی لبنان در استرالیا، آمریکا، اروپا و آفریقا

انتخابات پارلمانی لبنان در استرالیا، آمریکا، اروپا و آفریقا

وزیر خارجه لبنان اعلام کرد که مرحله دوم انتخابات پارلمانی لبنان در خارج از این کشور امروز با مشارکت اتباع لبنانی در اروپا، آمریکا، آفریقا و استرالیا برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، «جبران باسیل» وزیر خارجه لبنان اعلام کرد که مرحله دوم رأی گیری از اتباع لبنانی در خارج از این کشور آغاز شده است.

بر اساس این خبر بعد از اینکه دیروز انتخابات پارلمانی لبنان در کشورهای عربی برگزار شده است امروز یکشنبه انتخابات پارلمانی لبنان در اروپا، آمریکا، آفریقا و استرالیا برگزار می شود.

باسیل تأکید کرده است که بیش از ۷۰ هزار تبعه لبنانی در کشورهای مختلف امروز در ۲۰۰ مرکز رأی گیری در ۳۳ کشور به پای صندوق های رأی خواهند رفت و افزود: من می دانم که شماری از لبنانی های خارج از کشور اوضاع سختی دارند و برخی از آنها از مسافت های دوری برای رأی دهی پای صندوق های رأی می روند و شماری از آنها حتی گذرنامه ندارند و این مسأله ناراحت کننده است.

وی تأکید کرده است که ۶۶ درصد اتباع لبنانی در کشورهای عربی در انتخابات پارلمانی این کشور مشارکت کرده و از دیگر لبنانی ها خواست حضور بیشتری در انتخابات داشته باشند و گفت که چالش پیش روی لبنان بزرگ و مهم تر شده است.

کد مطلب 4283989

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