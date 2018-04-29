بزرگداشت هرمز فرهت در خانه هنرمندان ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، بزرگداشت هرمز فرهت آهنگساز و موسیقی‌شناس ایرانی سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

هرمز فرهت در سال ۱۳۰۷ در تهران متولد شد. وی از دانشگاه کالیفرنیا، لس‌آنجلس (UCLA) در رشته موسیقی لیسانس گرفت و سپس در رشته آهنگسازی کالج میلز در رشته آهنگسازی نزد داریوس میو آموزش دید و در نهایت از یو.سی.ال. ای دکترای موسیقی‌شناسی دریافت کرد.

وی در سال ۱۳۳۶ در طول پژوهش‌های خود برای دریافت دکترای موسیقی‌شناسی با استفاده از بورس بنیاد فورد به ایران آمد و نزد حسین صبا (سنتور) و نصرالله زرین‌پنجه (سه‌تار) با موسیقی کلاسیک ایرانی آشنا شد.

او از ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۵ رییس دپارتمان موسیقی دانشگاه ترینیتی دوبلین بوده است. نوشته‌های فرهت در همان دوران در نشریات فرهنگی در تهران مانند مجله موسیقی به چاپ رسید.

هرمز فرهت موسیقی تعدادی از فیلم‌های سینمای ایران از جمله «جنوب شهر»، «گاو»، «پستچی»، «دایره مینا» و «آرامش در حضور دیگران» را ساخته است.

پایان‌نامه دکترای هرمز فرهت با عنوان «مفهوم دستگاه در موسیقی ایران» سال ها بعد، در ۱۹۹۰ توسط انتشارات دانشگاه کمبریج در بریتانیا به چاپ رسید که از مهمترین نوشته‌ها درباره موسیقی ایرانی به زبان انگلیسی است. برگردان پارسی این کتاب نیز به کوشش مهدی پورمحمد در تهران منتشر شده است.

بزرگداشت هرمز فرهت آهنگساز و موسیقی‌شناس ایرانی سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ساعت ۱۱:۳۰ صبح در سالن شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.