به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رفیعی‌پور بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در محل دامپزشکی استان زنجان، با تاکید بر اینکه علی‌رغم ویروسی بودن بیماری آنفلوانزای مرغی، این بیماری تحت کنترل است، افزود: تحت کنترل بودن این بیماری بدان معنی است که با تمهیدات اتخاذ شده، این بیماری قرار نیست همانند سال گذشته طغیان کرده و استان‌های مختلف را در بر گیرد.

وی با اشاره به اینکه بحث بیماری تب کریمه کنگو نیز یکی از دغدغه‌ها در برهه کنونی به‌شمار می‌رود، ادامه داد: در این رابطه نیز باید اظهار کرد که قطعاً در هر جای کشور اگر کسی به این بیماری مبتلا شود، از طریق دانشگاه علوم‌پزشکی به دامپزشکی اعلام شده و دامپزشکی نیز به محل اعزام و سم‌پاشی و مراقبت‌های بهداشتی را انجام می‌دهد.

رفیعی پور همچنین با یادآوری اینکه آلودگی به ویروس تب کریمه کنگو از طریق کنه یا گوشت آلوده به ویروس منتقل می‌شود، تصریح کرد: امسال در نخستین مورد، یک نفر در کرمان بر اثر تب کریمه کنگو جان خود را از دست داد، لذا امیدواریم مردم به توصیه‌های دامپزشکی عمل کرده و هیچ دامی را در غیر کشتارگاه ذبح نکنند.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر ۸۰ میلیون دام و ۱.۵ میلیارد قطعه طیور در کشور داریم، اظهار کرد: بی‌تردید با توجه به اینکه هر سال شاهد گرم شدن هوا هستیم، امکان به خطر افتادن جانمان با عمل کردن به توصیه‌های دامپزشکی کمتر خواهد بود.

رفیعی پور از رشد ۳۰ تا ۳۵ درصدی تأمین واکسن در این سازمان خبر داد و خاطرنشان کرد: حرکت به سمت برخورداری از زندگی سالم، از مهم‌ترین اهداف پیش رو است، به همین خاطر در بسیاری از زمینه‌ها از جمله به لحاظ مباحث آزمایشگاهی با نیاز کمتری مواجه هستیم که این خود می‌تواند سازمان را در رسیدن به اهداف خود یاری کند.