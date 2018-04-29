شوراها طی دو دهه گذشته ضعیف مانده اند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا علی نوری در همایش روز ملی شوراها که در سالن اجتماعات دانشگاه بین المللی قزوین برگزار شد اظهار داشت: اعضا شورا همچنان در مظلومیت هستند و در روز شورا هم باید فقط سخنرانی گوش کنند.

وی افزود: امروز هم احساس کردیم که همچنان باید تضعیف شویم و کسی قرار نیست شورا را تقویت کند و به نظر می رسد در طول ۲۰ سال گذشته نه تنها شورا تقویت نشده بلکه با قوانین اداری در دولت و مجلس برای تضعیف آن تلاش شده است.

رئیس شورای استان قزوین بیان کرد: هر چند اهمیت شوراها در اصول قانون اساسی دیده شده اما اجازه نمی دهند بر اساس اختیارات خود عمل کنیم و جوری شده که فقط باید با خواهش و تمنا امور خود را جلو ببریم.

وی گفت: وقتی اعضا شورا به عنوان نماینده منتخب مردم به مدیری و یا اداره ای مراجعه می کنند گویی برای حل مشکل خود آمده اند و کسی جواب آنها را نمی دهد و کمتر کسی احساس مسئولیت کرده و ما را تحویل می گیرد.

علی نوری تصریح کرد: هر چند این نهاد مردمی دوران نوجوانی خود را پشت سرگذاشته اما در آستانه بیست سالگی خود همچنان با بی مهری روبروست که از مجمع نمایندگان انتظار داریم فریاد تظلم خواهی شوراها را به گوش مسئولان کشوری برسانند.

وی اظهارداشت: ما نیازمند تشویق مالی نیستیم و حقوق هم نمی گیریم اما قرار نیست از هزینه خودمان برای کارها استفاده کنیم و کسی به فکر ما نباشد.

رئیس شورای استان قزوین گفت: اگر شوراها به موفقیت برسند و کار خوبی انجام دهند مسئولان آن را به نام خود تمام می کنند و اگر نقطه ضعفی باشد می گویند شورا ناتوان است و این رویکرد باید تغییر کند.

وی اضافه کرد: اگر شوراها حلقه واسط مردم و مسئولان هستند چرا تقویت نمی شوند و همچنان وابسته دولت هستند و شخصیت مستقل خود را پیدا نمی کنند.

علی نوری در ادامه اضافه کرد: اگر شوراها تقویت نشود و روستاها خالی شود باید منتظر عواقب حاشیه نشینی و شکل گیری حلبی آبادها در استانها باشیم لذا ما را جدی بگیرید و از این ظرفیت برای عمران شهرها و روستاها بخوبی استفاده کنید.

وی بیان کرد: کاهش سهم ارزش افزوده مشکل ساز شده و شهرداری های کوچک را دچار بحران کرده که امیدواریم این قانون بازنگری شود.

علی نوری خواستار احداث ساختمانی برای استقرار شوراهای استانی، شهری و روستایی و نمایندگان مجلس شورا و خبرگان رهبری به صورت متمرکز شد.

در ادامه کاظمی به نمایندگی از شوراهای روستایی استان گفت: آبادانی شهرها و روستاها در صورت مشارکت مردم محقق می شود و توسعه پایدار را ممکن می کند.

وی افزود: برای جلب مشارکت مردم از سوی شوراها نیازمند بسترسازی و فرهنگ سازی هستیم اما خدمات شوراها نیز نباید نادیده گرفته شود.

حاشیه روز ملی شوراها: همایشی با سخنرانان متعدد

در حالی که همایش روز ملی شوراها بهترین محل و فرصت برای بیان دغدغه های اعضا شوراهای شهری و روستایی و مکانی برای نشان دادن توانمندی آنها محسوب می شود تعدد سخنرانان در این مراسم که از ساعت ۹.۳۰ دقیقه تا ۱۲.۳۰ در مدت ۱۸۰ دقیقه تنظیم شده بود بسیاری را خسته کرد.

سخنرانی نمایندگان استان، معاون عمرانی، استاندار و دو تن به نمایندگی از شورا که در انتهای برنامه پیش بینی شده بود چندان مورد توجه قرار نگرفت.

نبود برنامه هنری در خلال سخنرانی ها شاید خستگی شرکت کنندگان را بدنبال داشت تا جاییکه وقتی رئیس شورای شهرستان به عنوان یکی از آخرین سخنرانان پشت تریبون رفت با گلایه گفت: در روز ملی شورا هم که متعلق به ماست به ما اهمیت ندادند و فقط شنونده بودیم.

به نظر می رسد در کشوری که همه عادت کرده ایم وقت خود را به سخنرانی تکراری مسئولان بگذرانیم(نه عملکرد آنها) بهتر است حداقل در روزهایی که به گروههای خاصی اختصاص دارد اجازه دهیم ۸۰ درصد برنامه در اختیار آنها باشد و مسئولان گوش کنند شاید بتوانند گره ای از مشکلات آنها باز کنند.

روز شوراها می توانست با محور سخنرانی چند نماینده شورای روستایی و شهری با بیان مشکلات، دغدغه ها و توانمندی نمایندگان مردم باشد و در نهایت استاندار و یک نماینده صحبت می کرد.

مسئولان می توانند در میان ۳۶۵ روز سال حداقل چند روز محدود در مناسبت ها را فقط شنونده باشند تا ببینند سه ساعت سخنرانی شنیدن جه لذتی دارد.