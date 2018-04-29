محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سامانه بارشی حاکم در منطقه، کماکان طی امروز و فردا، در بعضی ساعات سبب بارندگی همراه با وزش باد و رعدوبرق در سطح استان می‌شود.

مدیر کل هواشناسی استان کرمانشاه افزود: بارش طی این مدت، غالباً در بعدازظهر و اواخر وقت و در نیمه غربی بویژه اورامانات و نواحی جنوبی استان، شدت بیشتری خواهد داشت.

خسروی گفت: این سامانه گاهی اوقات با وزش باد نسبتاً شدید، آبگرفتگی معابر عمومی و رگبار تگرگ نیز همراه خواهد شد.

وی گفت: در روزهای سه شنبه و چهارشنبه، با کاهش ناپایداری، ضمن افزایش دمای هوای روزانه، ممکن است؛ در پاره ای نقاط از سطح استان شاهد رگبار موقت باران باشیم.

خسروی بیان کرد: به دنبال این شرایط، از روز پنجشنبه تا شنبه هفته آینده، سامانه بارش زای دیگری جو استان را تحت تاثیر قرار داده؛ ضمن کاهش نسبی دمای روزانه، به تناوب شرایط را برای وقوع بارندگی همراه با وزش باد و رعدوبرق در سطح استان فراهم خواهد کرد.

وی بیشترین مقدار بارش از ساعت ۱۰:۳۰ صبح گذشته تا ۱۰:۳۰صبح امروز را مربوط به گهواره با ۳۱mm و کمترین مقدار بارش را مربوط به اسلام‌آباد غرب با ۶mm عنوان کرد.