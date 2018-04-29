به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن‌قاضی‌زاده هاشمی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران در اهواز اظهار کرد: در ادامه سفر به خوزستان در دشت آزادگان و سوسنگرد، چند پروژه مهم مورد بهره‌برداری قرار گرفت که حاصل تمامی این پروژه‌ها، ارتقای شاخص‌ها در حوزه بهداشت، درمان و ارائه خدمات به مردم است.

وی افزود: به طور حتم با ارتقای شاخص‌های بهداشتی و درمانی، زمینه توسعه بیشتری برای استان خوزستان فراهم خواهد شد.

وزیر بهداشت با بیان اینکه بیمارستان مجهزی در دشت‌آزادگان مورد بهره‌برداری قرار گرفت، بیان کرد: از وزارت نفت برای تامین اعتبار احداث این بیمارستان تشکر می‌کنم.

هاشمی ادامه داد: در حوزه بهداشت و درمان استان خوزستان، اقدامات مهمی درحال انجام است که امیدواریم بتوانیم برنامه‌های بیشتری را در سال ۹۷ در این استان پیگیری کنیم‌.

وزیر بهداشت گفت: پس از ماه رمضان، برخی پروژه‌ها در شهر اهواز و دیگر استان‌ها مورد بهره‌برداری قرار خواهند گرفت و تلاش خواهیم کرد تا پایان سال سرانه تخت بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی در استان خوزستان افزایش پیدا کند.

هاشمی در پاسخ پرسش برنامه وزارت بهداشت در خصوص کاهش اثر آلودگی صنایع در خوزستان اظهار کرد: به منظور کاهش اثر آلودگی برخی صنایع بویژه در مناطق مسکونی و پیشگیری از بیماری‌های ناشی از این آلودگی‌ها، باید در سطح استان به ویژه شورای سلامت تصمیم‌گیری‌هایی اتخاذ شود. در سطح وزارت نیز توصیه می‌کنیم صنایع آلاینده با توجه به تاکید رئیس جمهور و دولت بر حفظ محیط زیست، از سلامتی مردم مراقبت کنند.

هاشمی بیان کرد: افزایش تخت‌های بیمارستان در حالی که منابع بیماری‌زا در خصوص آلودگی‌ هوا و مسائل زیست محیطی به فعالیت خود ادامه می‌دهند، هنر نیست.