به گزارش خبرگزاری مهر، صبح یکشنبه مدیرکل کمیته امداد فارس و شهردار صدرا باهم گفتگو داشتند.

عباس ملک‌زاده شهردار صدرا گفت: شهرداری تمام تلاش خود را خواهد کرد تا کارهایی در جهت خدمت به نیازمندان و افراد تحت پوشش کمیته امداد انجام دهد و در همین راستا باراهنمایی عزیزان کمیته امداد در موضوعاتی همچون فرهنگ‌سازی برای کمک به نیازمندان در سطح شهر، اختصاص چند غرفه در بازارهای هفتگی به مددجویان، ساخت بازارچه ویژه مددجویان کمیته امداد با همکاری این نهاد و پرداخت تسهیلات کم‌بهره به آن‌ها را در برنامه داریم.

شهردار صدرا افزود: در خصوص ساخت مسکن مددجویان هم شهرداری درزمینهٔ عوارض، نظارت برساخت، نقشه و دیگر امور مربوط به ساخت تمام توان خود را به کار خواهد گرفت تا بتواند کمک کوچکی به این افراد کرده باشد.

همچنین با همکاران خود در شهرداری و شورای شهر هم جلساتی برگزار خواهیم کرد و از آن‌ها می‌خواهیم در کمک به نیازمندان کمیته امداد پیش‌قدم و پیشرو باشند.

در این جلسه بذرافشان رئیس سازمان کمیته امداد فارس گفت: در مدتی که مهندس ملک‌زاده عهده‌دار سکان‌دار شهر صدرا بوده‌اند خوشبختانه تعامل خوبی با کمیته امداد داشته‌اند و در ترویج فرهنگ انفاق و حمایت محرومین، ایتام در قالب طرح محسنین و ایتام اکرام همکاری‌های خوب داشته‌اند.