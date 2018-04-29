به گزارش خبرنگار مهر، براتعلی حاتمی بعدازظهر یک شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی اظهار کرد: با وجود اینکه مدارس خطرناک در خراسان شمالی وجود ندارد اما برخی مدارس قدیمی در استان نیاز به بازسازی و استاندارد سازی دارد که به مرور زمان با تخصیص بودجه و کمک خیرین مدرسه ساز بهسازی می شوند.

حاتمی با بیان اینکه ۶۰ درصد از مدارس بجنورد دو نوبته هستند، بیان کرد: زلزله اردیبهشت ماه سال گذشته به تعدادی از مدارس مرکز استان خراسان شمالی خسارت زیادی وارد کرد که سریعا تخلیه شدند از این رو ساخت و ساز مدارس از بجنورد آغاز می شود.

وی افزود: به علت تراکم دانش آموزان هنوز مدارس دو نوبته فراوانی در خراسان شمالی وجود دارد و در این زمینه از خیرین مدرسه ساز کمک می خواهیم.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی در ادامه به اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به بخش نوسازی مدارس استان اشاره کرد و گفت: بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان از این محل برای ساخت و ساز فضای آموزشی استان اختصاص یافته است.

حاتمی اظهار کرد: همچنین امسال ۴۲ میلیارد تومان از باقی اعتبارات جذب می شود که با تخصیص این میزان اعتبار، تمامی مدارس خراسان شمالی ساخته و یک نوبته می شوند.

وی در ادامه بیان کرد: اکنون سه خانه معلم در خراسان شمالی فعال و دو مورد در حال ساخت است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی همچنین به رتبه های کسب شده این سازمان در سطح کشوری اشاره کرد و افزود: با تلاش های انجام شده آموزش و پرورش استان توانسته در بخش تربیت بدنی رتبه های کشوری خوبی را به دست آورد.

وی ساخت ۶ سالن ورزشی، پنج ‌استخر و هشت زمین‌چمن مصنوعی را از جمله پروژه های در دست ساخت آموزش و پرورش برشمرد و گفت: تابستان امسال تمامی این پروژه های ورزشی به بهره برداری می رسد.