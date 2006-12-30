هیچ کشوری به اندازه ایران آماده انعطاف پذیری نبوده است / نه تعلیق و نه تحریم ها نمی توانند باعث دستیابی به اهداف تعریف شده برای عدم اشاعه گردند

به گزارش خبرگزاری مهر، درمتن مقاله محمد جواد ظریف به لس آنجلس تایمز آمده است : هنگامی که شورای امنیت سازمان ملل متحد در روزهای تعطیلی کریسمس مجبور به گرد همایی بمنظور رای گیری در باره قطعنامه 1737 علیه برنامه هسته ای ایران گردید، کاملا طبیعی بود سوال شود چه فوریتی وجود دارد؟

درادامه این مطلب آمده است : ایران به هیچ یک از اعضای سازمان ملل حمله نکرده بود و یا هیچ یک را تهدید نکرده بود، البته در واقع ایران به هیچ کشوری در طول بیش از دو قرن اخیر حمله نکرده است. ایران در آستانه ساخت سلاح هسته ای نیز نبود، بلکه حتی بر عکس آن، چنانکه مطالعه منتشر شده در هفته جاری از سوی فرهنگستان ملی علوم (آمریکا) نشان می دهد، علیرغم ذخایر نفت و گاز خود به انرژی هسته ای نیاز دارد.

ظریف در بخش دیگری از مطلب ارسالی خودآورده است : بطور همزمان ایران ساخت، انبار و استفاده از سلاح اتمی را چه از دیدگاه ایدئولوژیک یا چشم انداز استراتژیک قاطعانه محکوم کرده است. ایران به معاهده عدم اشاعه تسلیحات اتمی (ان پی تی) که آنرا درسال 1970 به تصویب رسانده ،پایبند باقی مانده است و حتی در مذاکرات حاضر بود تضمین هائی را ارائه کند که هیچگاه از آن خارج نخواهد گردید.



تمامی تاسیسات هسته ای ایران مورد بازرسی آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار گرفته است. ایران آمادگی خود را برای قرار دادن این تاسیسات در معرض حتی یک رژیم سخت گیرانه تر نیز اعلام کرده بود، چنانکه از دسامبر 2003 تا فوریه 2006 نیز تحت چنین بازرسی قرار داشت و بیش از دوهزار نفر روز بازرسی دقیق منجر به بیانیه های مکرر آژانس گردید که هیچ شاهدی دال بر وجود یک برنامه تسلیحاتی وجود ندارد. همانگونه که محمد البرادعی , مدیر کل آژانس اخیرا اعلام نمود:" در باره ایران بسیاری از آنچه که شما امروز شاهد آن هستید ، گمانه زنی و بحث در باره نیات و مقاصد است."

نماینده دائم کشورمان درسازمان ملل افزوده است : بسیاری از این گمانه زنی ها توسط آژانس های جاسوسی دولت هائی تهیه و ارائه گردیده که رویکرد خصمانه ای نسبت به ایران دارند و در نتیجه گمراه کننده هستند. بعنوان نمونه متن گزارش ارزیابی ملی اطلاعاتی سازمان سیا در سال 1992 جمع بندی کرده است که ایران در سال 2000 به بمب اتمی دست پیدا می کند. اسرائیلی ها سالهاست که مکررا می گویند ایران طی شش ماه و یا کمتر از شش ماه، از نقطه غیر قابل بازگشت عبور خواهد کرد. اما حتی همین گمانه زنی های هشدار دهنده نیز تاکید و تائید می کنند که هیچ مدرکی که نشان دهد ایران بدنبال ساخت سلاح اتمی است وجود ندارد و حتی اگر ایران چنین نیتی هم داشته باشد قادر به ساخت چنین سلاحی قبل از سال 2010 و یا 2015 نخواهد بود.

لذا : نه هیچ فوریتی و نه هیچ تهدید آنی در کار نیست.

ظریف انگیزه اصلی و دلیل واقعی از نشست قبل از کریسمس شورای امنیت را بهره گیری از ترکیب مطلوب تر این شورا قبل از ورود اعضای تازه به آن از ابتدای ژانویه 2007 به منظور تحمیل تحریم ها بر ایران برشمرده است. وی افزود: هدف تحریم ها، تنبیه ایران بدلیل رد تعلیق فعالیت های صلح آمیز و مشروع غنی سازی خود می باشد. لکن تعلیق در ذات خود یک راه حل نیست و تنها می تواند فرصتی را برای رسیدن به یک راه حل در اختیار بگذارد. یک تعلیق موقت قبلا برای مدت دو سال انجام گرفته است زمانی که ایران درگیر در مذاکرات گردید اما طی سه سال گذشته آمریکا و متحدان اروپائی آن هیچگاه هیچ راه حل درازمدتی را ارائه نکردند بجزآنکه برتعلیق نامحدود فعالیت های غنی سازی ایران اصرار ورزند. متقابلا کشور من آلترناتیوهای واقعی معرفی نموده تا این اطمینان را ایجاد نماید که برنامه هسته ای غیر نظامی اش همواره و بطور کامل صلح آمیز باقی خواهد ماند :

- در 23 مارس 2005 ، ایران یک بسته فراگیر و همه جانبه را به فرانسه آلمان و بریتانیا ارائه کرد که از جمله شامل تصویب قانون ملی منع دائمی ساخت و استفاده از سلاح اتمی ، تضمین های فنی مبنی بر عدم اشاعه و بازرسی های سرزده و 24 ساعته آژانس بین المللی انرژی اتمی بود. این پیشنهاد حتی شامل روابط دوجانبه بر پایه احترام متقابل و همکاری در زمینه های گسترده ای از اقتصاد , مسائل سیاسی و حوزه های ضد تروریستی نیز می گردید. اروپائی ها علیرغم استقبال و خوش بینی اولیه شان، حتی از ورود به مذاکرات در باره این بسته ظاهرا بدلیل مخالفت ایالات متحده امتناع کردند و بجای آن بر تعلیق نامحدود اصرار ورزیدند.

درادامه این مقاله تصریح گردید : در 18 ژوئیه 2005 ، ایران پیشنهاد داد که از آژانس خواسته شود " ترتیبات کارآمدی را در باره تعداد، ساز و کارهای نظارتی و سایر مشخصات " یک عملیات محدود ابتدائی در کارخانه غنی سازی اورانیوم در نطنز را تهیه نماید. چیزی که نیازهای ما وهمزمان البته نگرانیهای آنها را پوشش می داد. این پیشنهاد حتی مورد بررسی هم قرار نگرفت.



- در 17 سپتامبر 2005، ایران آمادگی خود را برای ورود به یک مشارکت جدی با بخش خصوصی و یا دولتی سایر کشورها بمنظور غنی سازی اورانیوم در ایران مطرح ساخت, « تا بالاترین میزان از شفافیت را نشان دهد.» این بار نیز پیشنهاد رد شد .

- در30 مارس 2006 ایران مشارکت با کشورهای منطقه و فراتر ازآن برای تولید و استفاده از سوخت هسته ای، بر پایه مالکیت مشترک و تقسیم کار بر مبنای تخصص هر یک از شرکاء را پیشنهاد نمود. هیچ کس پاسخی به این پیشنهاد نداد.



- در جریان گفتگوهای مذاکره کنندگان هسته ای ایران و اتحادیه اروپائی طی ماههای سپتامبر و اکتبر 2006 ایران پیشنهاد یک کنسرسیوم بین المللی را مطرح نمود، پیشنهادی که در آغاز از سوی اروپا بسیار امید بخش ارزیابی شد اما بلافاصله با این عنوان که ناکافی است، رد شد و یک بار دیگر آنها بر تعلیق تاکید ورزیدند.



پیشنهادهای ایران دقیقا مشابه پیشنهادهای اصلی آژانس بین المللی انرژی اتمی در باره فعالیت های چند ملیتی در باره سوخت ، از جمله غنی سازی است که در 22 فوریه 2005 منتشر شد. آمادگی ایران برای اجرای این پیشنهادات یک فرصت منحصر بفرد نه فقط برای از بین بردن نگرانی ها در باره فعالیت های چرخه سوخت ماست بلکه حتی با ارائه مدلی برای کشورهائی که دارای برنامه مشابه هستند، باعث تقویت معاهده منع اشاعه نیز می گردد. هیچ کشور دیگری با فنآوری مشابه ایران به اندازه ایران آماده انعطاف پذیری نبوده است.



درپایان مقاله نماینده دائم کشورمان درسازمان ملل تاکید شد : نه تعلیق و نه تحریم ها نمی توانند باعث دستیابی به اهداف تعریف شده برای عدم اشاعه گردند، زیرا ایران اکنون مجبور گردیده است به تنهائی و با اتکای به خود به فنآوری هسته ای دست یابد. چنانکه بسیاری از متخصصان عدم اشاعه قبلا گفته اند، در کشورهائی با سطح فنآوری ایران تنها تعامل, شفافیت و نظارت بین المللی می تواند عدم اشاعه را تضمین نماید. ایران کماکان مشتاق رفع هر گونه تردیدی است. هنوز برای رسیدن به توافقی در باره اقدامات معنا دار که بتواند به هدف مشترک ما در جلوگیری از اشاعه سلاح هسته ای خدمت کند, دیر نشده است.