راه اندازی دفاتر نهاد رهبری در ۱۴۰ واحد دانشگاه آزاد

حجت الاسلام ابراهیم کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: براساس طراحی جدید در دانشگاه آزاد اسلامی قرار است در واحدهای جامع و بسیار بزرگ دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دایر شود.
وی افزود: بنابراین پیش بینی می شود در سال جاری در ۱۴۰ واحد این دانشگاه دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری راه اندازی شود.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد عنوان کرد: درحال حاضر حدود ۴۰ واحد این دانشگاه دارای مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری هستند.
کلانتری اظهار داشت: دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، بازوی فرهنگی در این مراکز به شمار می روند.
وی گفت: این دفاتر نقش موثر فرهنگی در دانشگاه ها ایفا می کنند.
