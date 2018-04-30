۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۸:۲۹

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

راه اندازی دفاتر نهاد رهبری در ۱۴۰ واحد دانشگاه آزاد

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد گفت: در سال جاری برنامه داریم دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری را در حدود ۱۴۰ واحد بزرگ این دانشگاه راه اندازی کنیم.

حجت الاسلام ابراهیم کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: براساس طراحی جدید در دانشگاه آزاد اسلامی قرار است در واحدهای جامع و بسیار بزرگ دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دایر شود.

وی افزود: بنابراین پیش بینی می شود در سال جاری در ۱۴۰ واحد این دانشگاه دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری راه اندازی شود.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد عنوان کرد: درحال حاضر حدود ۴۰ واحد این دانشگاه دارای مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری هستند.

کلانتری اظهار داشت: دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، بازوی فرهنگی در این مراکز به شمار می روند.

وی گفت: این دفاتر نقش موثر فرهنگی در دانشگاه ها ایفا می کنند.

