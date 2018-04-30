به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حیدری ظهر دوشنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر با اشاره به عملکرد اداره کل زندان‌های استان بوشهر اظهار داشت: ورودی به زندانهای استان با موضوع مواد مخدر در سال ۹۵، یک هزار و ۳۶۱ نفر بوده در حالی که این رقم در سال ۹۶ به یک هزار و ۱۴۷ نفر رسید.

وی با بیان اینکه ۴۰ درصد زندانیان از زندانیان جرائم مواد مخدر هستند، اضافه کرد: همچنین در سال ۹۵، هزار و ۳۷۴ زندانی جرائم مواد مخدر از زندان آزاد شدند و این رقم در سال ۹۶ به یک هزار و ۲۲۷ نفر رسید.

حیدری با بیان اینکه ۵۹ درصد زندانیان جرائم مواد مخدر متاهل و ۳۹ درصد مجرد هستند، بیان کرد: ۸۲ درصد این زندانیان بومی و ۱۸ درصد غیربومی هستند.

وی ادامه داد: از مجموع کل زندانیان جرائم مواد مخدر در استان بوشهر ۱۷.۵ درصد متهم، ۷۰ درصد محکوم شده و ۱۲.۵ درصد هم دارای قرار باز هستند.

مدیرکل زندان های استان بوشهر بیان داشت: از این آمار ارائه شده، ۱.۶ درصد زندانیان جرائم مواد مخدر بی‌سواد، ۳۵ درصد تحصیلات ابتدایی، ۳۹ درصد تحصیلات راهنمایی، ۶.۲ درصد دبیرستان و ۱۵ درصد دیپلم و فوقو و دیپلم و لیسانس هم یک درصد را شامل می شوند.

حیدری با بیان اینکه ۷۰ درصد زندانیان جرائم مواد مخدر شغل خود را آزاد و ۶ درصد هم بیکار معرفی کردند، گفت: از کل آمار زندانیان جرائم مواد مخدر ۱۷ درصد بین ۱۸ تا ۳۰ سال و یک درصد هم بالای ۶۰ سال سن دارند.