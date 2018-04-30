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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۰۴

مدیرکل زندان های بوشهر:

ورود مجرمان مواد مخدر به زندان‌های استان بوشهر کاهش یافت

ورود مجرمان مواد مخدر به زندان‌های استان بوشهر کاهش یافت

بوشهر - مدیرکل زندان‌های استان بوشهر گفت: ورود مجرمان مواد مخدر به زندان‌های استان بوشهر کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حیدری ظهر دوشنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر با اشاره به عملکرد اداره کل زندان‌های استان بوشهر اظهار داشت: ورودی به زندانهای استان با موضوع مواد مخدر در سال ۹۵، یک هزار و ۳۶۱ نفر بوده در حالی که این رقم در سال ۹۶ به یک هزار و ۱۴۷ نفر رسید.

وی با بیان اینکه ۴۰ درصد زندانیان از زندانیان جرائم مواد مخدر هستند، اضافه کرد: همچنین در سال ۹۵، هزار و ۳۷۴ زندانی جرائم مواد مخدر از زندان آزاد شدند و این رقم در سال ۹۶ به یک هزار و ۲۲۷ نفر رسید.

حیدری با بیان اینکه  ۵۹ درصد زندانیان جرائم مواد مخدر متاهل و ۳۹ درصد مجرد هستند، بیان کرد: ۸۲ درصد این زندانیان بومی و ۱۸ درصد غیربومی هستند.

وی ادامه داد: از مجموع کل زندانیان جرائم مواد مخدر در استان بوشهر ۱۷.۵ درصد متهم، ۷۰ درصد محکوم شده و ۱۲.۵ درصد هم دارای قرار باز هستند.

مدیرکل زندان های استان بوشهر بیان داشت: از این آمار ارائه شده، ۱.۶ درصد زندانیان جرائم مواد مخدر بی‌سواد، ۳۵ درصد تحصیلات ابتدایی، ۳۹ درصد تحصیلات راهنمایی، ۶.۲ درصد دبیرستان و ۱۵ درصد دیپلم و فوقو و دیپلم و لیسانس هم یک درصد را شامل می شوند.

حیدری با بیان اینکه ۷۰ درصد زندانیان جرائم مواد مخدر شغل خود را آزاد و ۶ درصد هم بیکار معرفی کردند، گفت: از کل آمار زندانیان جرائم مواد مخدر ۱۷ درصد بین ۱۸ تا ۳۰ سال و یک درصد هم بالای ۶۰ سال سن دارند.

کد مطلب 4284592

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