در راه نهضت خدمت رسانی و نهضت فرهنگی نباید احساس خستگی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی صبح یکشنبه با حضور در جمع مردم بندرعباس در مسجد غدیر بیان داشت: توفیقی برای بنده است که در شهر بندرعباس و شهرستان بشاگرد حضور یافتیم. در بین روایت داریم بهترین عمل ها انتظار فرج است. آیا کاری بهتر از انتظار است، در انتظار مفاهیم بلندی نهفته است. اعتقاد به مهدویت اعتقاد به توحید است. زیرا امام زمان پرچم توحید را برافراشته خواهد کرد.

وی افزود: اعتقاد به ظهور اعتقاد به معاد است. اعتقاد به او اعتقاد به امامت است و اعتقاد به عدل است زیرا وی جلوه عدل در گیتی است. آثار عملی و اجرایی دارد. نمی شود منتظر امام زمان باشید و امر به معروف و نهی از منکر نباشیم.

حجت الاسلام رئیسی خاطرنشان کرد: بسیاری از قدرتمندان تلاش کردند امید را در ملت هاو امت ها به یاس تبدیل کنند. سعی کردند این تصور را در ملتها گسترش بدهند که شما نمی توانید.

تولیت آستان قدس رضوی اظهارداشت: سینمای هالیوودی و فیلم هایی که مستکبران تهیه و توزیع می کنند می خواهند به همه عالم بگویند که شما نمی توانید. اما ما بارها گفته ایم بدون قدرت های استکباری زندگی و آرامش را داشته باشیم. بارها ثابت کرده ایم می توانیم موفق باشیم و توسعه و پیشرفت را درکشور شاهد باشیم.

وی عنوان کرد: اگر ملتی بر آموخته های دینی اتکال به خدا و اعتماد به نفس داشته باشد، موفق و سربلند است. امروز ما موظف هستیم به عنوان خدمتگذار آستان رضوی خدمت رسانی به مردم کنیم. خدمت مخلصانه داشته باشیم. نهضت خدمت رسانی و نهضت فرهنگی داشته باشیم. نباید هرگز احساس خستگی داشته باشیم.

وی افزود: وظیفه ما سنگین است و هیچگاه نباید در راه نهضت خدمت رسانی و فرهنگی احساس خستگی و یاس کنیم. باید بدانیم فقر، فساد اداری و تبعیض زیبنده نظام پاک و منزه و نظام شایسته ما نیست.

حجت الاسلام رئیسی تاکید کرد: دو وظیفه در آستان قدس رضوی تعریف شده است. یکی نهضت خدمت رسانی است و تمامی دفاتر آستان رضوی در استانها باید تلاش کنند. نهضت فرهنگی دومین وظیفه تعریف شده در آستان قدس رضوی است. دشمنان به دنبال ریزش جمعیت در نظام جمهوری اسلامی ایران هستند. هرگز این ریزش را نخواهند دید و همیشه شاهد افزایش جمعیت دوستدار نظام جمهوری اسلامی خواهیم بود.