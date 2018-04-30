شرایط حضور شرکت ها در نمایشگاه نانو اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، دکتر سعید سرکار، دبیر ستاد ویژه‌ توسعه‌ فناوری نانو گفت: شرکت‌های وارد کننده‌ محصولات نانویی در صورتی که برای محصولات خود گواهی نانومقیاس دریافت کرده باشند، می‌توانند در یازدهمین دوره‌ نمایشگاه فناوری نانو شرکت کنند.

وی افزود: شرکت‌های وارد کننده‌ محصولات نانویی در صورتی که برای محصولات خود گواهی نانومقیاس دریافت کرده باشند، می‌توانند در یازدهمین دوره‌ نمایشگاه فناوری نانو شرکت کنند.

سرکار با اشاره به این‌که بخش اعظمی از محصولات نانویی موجود در بازار ایران، محصولات وارداتی از کشورهای شرق آسیا و کشورهای اروپایی وارد است، گفت: متقاضیان بایستی از طریق واحد ارزیابی محصولات نسبت به دریافت تأییدیه‌ نانومقیاس برای محصول وارداتی خود اقدام کنند.

وی خاطر نشان کرد: به محصولاتی که در حوزه‌ فناوری نانو قرار می‌گیرند، گواهینامه‌ نانومقیاس اعطا می‌شود که وظیفه آن بر عهده‌ی واحد ارزیابی محصولات است. این واحد با هدف ارتقای کیفی محصولات، افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان و ایجاد شفافیت بازار محصولات نانو در سال ۱۳۸۶ شکل گرفته است.