برنامه های هفته عقیدتی سیاسی ناحیه مقاومت بسیج در ورامین اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نظری صبح دوشنبه با گرامیداشت ایام هفته معلم و هفته عقیدتی سیاسی و سالگرد شهادت استاد مرتضی مطهری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شهید مطهری دارای اندیشه های ناب و زلالی هستند و باید آن را در زندگی بکار بگیریم.

نریی افزود : هفته عقیدتی سیاسی در سپاه با رویکرد امر به معروف و نهی از منکر که به عنوان یک نهضت فراگیر در سپاه است میتواند از مسایل محوری در سپاه باشد.

وی با بیان اینکه بحث های عقیدتی سیاسی با رویکرد امر به معروف و نهی از منکر تاثیر مثبتی بر بسیجیان فعال در این عرصه دارد تصریح کرد: تازمانیکه عقیده و مسائل سیاسی برای یک نیروی نظامی روشن نباشد زمینه مسائل و مشکلاتی فراهم می شود.

مسئول نمایندگی ولی فقیه اشاره به هشت سال دفاع مقدس کردوگفت: در هشت سال دفاع مقدس شناخت کافی و وافی از شرایط نیروهای رزمنده موجب رقم خوردن پیروزی و مقاومت شد و امروز هم نیروهای بسیجی تلاش می کنند تا با همه توان خود فرامین رهبر فرزانه انقلاب را به نحو احسن اجرا کنند و این به بحث عقیدتی سیاسی برمیگردد.

نظری بیان داشت: به مناسبت هفته عقیدتی و سیاسی سپاه برگزاری جلسات شورای عالی در معاونت ها و حوزه های مقاومت, برگزاری تبیین نقش عقیدتی و سیاسی, تقدیر از اساتید و مسولان رده ها, تجلیل از خانواده های معظم شهدا و تکریم آنهابه صورت متمرکز در حسینه سپاه یا حضور پرسنل وبسیجیان برگزارخواهد شدو عطرافشانی قبور شهدا، نشست های بصیرتی، گرده همایی، دیدار با ائمه جمعه توسط حوزه های مقاومت بسیج در سطح شهرستان ورامین برگزارخواهد شد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه بیان داشت: حوزه های دانش آموزی صبحگاه مشترک واجرای زنگ سیاسی در هفته عقیدتی را دارند و همچنین حضور دانش اموزان در نمازجمعه یکی از برنامه های سپاه در هفته عقیدتی می باشد.