شمار مهاجران یونانی به آلمان رو به فزونی گذاشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فرانکفورترآلگماینه، اداره مهاجرت آلمان با اعلام افزایش بی سابقه ورود مهاجران یونان به این کشور اظهار داشت: افزایش آمار بیکاری یکی از دلایل اصلی ورود مهاجران یونانی بخصوص در رده های سنی جوان به خاک آلمان شده است.

از سوی دیگر اتحادیه اروپا در این باره اعلام کرد: بیکاری و فقر سبب شده تا جوانان یونانی راهی اروپا شده و بخش عمده ای از آنها آلمان را برگزیده اند.

رکود اقتصادی و افت شدید تولید ناخالص ملی در یونان سبب افزایش مهاجرت از این کشور شده است.

آلمان کمپ هایی را برای آنان اختصاص داده و در عین حال اعلام کرده اگر کسی بنا به هر دلیلی نتوانست از این امکان استفاده کند روزانه ۱۳۵ یورو برای صرف هزینه های خود دریافت خواهد کرد.

گفتنی است مقامات وزارت کشور و اداره مهاجرت آلمان درصدد انجام دیدار و گفتگو با مقامات یونان هستند.