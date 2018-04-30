سازمان های جنوب تهران باید به دنبال فرهنگ کاهش زباله باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد صفوی صبح دوشنبه در نخستین سمینار تخصصی نقش شوراها در توسعه شهرستان ری که به همت شورای اسلامی شهرستان ری و با حضور تمام اعضای شوراهای روستا، بخش ها، شهرهای تابع شهرستان ری، محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید، تواهن معاون استاندار تهران و مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان شورای شهر تهران، ری و تجریش و سرپرست شهرداری تهران برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: ۲ مورد مهم که حائز اهمیت است اول تفکیک زباله و بعد بحث نخاله و تعاملات فیمابین که در روستاها و دهیاری ها صورت می گیرد است که لازم است به آنها پرداخته شود.

صفوی افزود: به هر طریقی که بتوان از ظرفیت های شورا ها و دهیاری ها و مردم و بخشداری ها و شهرداری ها و سایر سازمان ها استفاده کرد باید به دنبال فرهنگ کاهش زباله باشیم چرا که با شرایط اقتصادی کنونی و وضعیت ناگوار زیست محیطی که ناشی از زباله ها پیدا خواهیم کرد باید نسبت به برنامه ریزی و عمل تلاش کنیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه دومین مسئله تفکیک از مبدا زباله می باشد گفت: ما در شهرداری تهران این کار را شروع کرده ایم و امروز ما ۲۰ درصد تفکیک زباله تر از زباله خشک را در منطقه ۲۰ تهران داریم و در واقع با کار آموزشی و فرهنگی و فیزیکی و مشوق های لازم با راه حل های جدید در صدد افزایش این امار هستیم چرا که زباله یک سرمایه است که نه تنها ما آن را ازدست می دهیم بلکه در حال حاضر اثر مخربی نیز در محیط زیست ما پدید آورده است.

شهردار منطقه ۲۰ تهران بیان داشت: تجاربی که امروز در دنیا و شهرهای مختلف استفاده میشود در موضوع جمع آوری زباله مثل مسئله مخازن که به عنوان المان نامناسب در محیط های شهری می باشند و در چهره شهر اثر منفی می گذارند و موجبات نارضایتی شهروندان را ایجاد کرده و بحث مخازن زیرزمینی نیز مورد بررسی است که از لحاظ منظر و بو برای شهروندان کمتر ایجاد مزاحمت می کند و این موضوع نیازمند همفکری کارشناسانه می باشد.

صفوی در ادامه با اشاره به نخاله های ساختمانی بیان داشت: اکنون سیستمی پیش بینی شده است که به کسی که مجوز صدور پروانه می دهیم برای تخریب و نسازی پرونده تشکیل بدهیم و میزان نخاله ای که به دست می آید برآورد می شود و باید هزینه ای را پرداخت نماید و این سیستم است و امروز نخاله های غیر مجاز که توسط خودروهای غیر مجاز انتقال داده می شوند یک معضل را بوجود آورده اند و ما ضمن اینکه باید مکانیسم فرآیند هایمان را در موضوع رسمی میزان نخاله و انتقال آن با استفاده از مدیرت صحیح و تکنولوژی روز انجام دهیم را کنترل کنیم و برای غیر مجازها نیاز است که در همه جا توجه لازم را داشته باشیم.

وی گفت: ۳ نکته حائز اهمیت در مورد نخاله های ساختمانی وجود دارد که اول فرآیندها و مکانیسم هایی است که ما را برای بهره گیری از تکنولوژی هایی که می تواند در جهت انتقال صحیح نخاله های ساختمانی به مراکز مجاز داشته باشیم و دوم انسجام دستگاه ها در خصوص جلوگیری و برخورد با متخلفین و سوم اینکه حتما باید به دنبال مراکز باز یافت نخاله های ساختمانی با ظرفیت های بخش خصوصی و یا کارخانه سیمان تهران که با مشارکت محیط زیست انجام می شود را پیش ببریم.