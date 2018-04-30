نارضایتی های مردمی در حوزه منابع طبیعی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدباقر عبادی صبح دوشنبه در مجمع نمایندگان استان، اظهار کرد: با مجوز مقام معظم رهبری ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه برای آبرسانی به روستاها و طرح های آبخیزداری پرداخت می‌ شود.

وی با بیان اینکه بزرگ ترین مشکلی که در دهگردشی ها از سوی مردم مطرح می شود، مسائل مربوط به منابع طبیعی است، افزود: فعالیت های دیگر استان ها باید رصد و سطح عملیات آن ها در نظر گرفته شود.

نماینده مردم شهرستان های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخی قوانین، قوانین مجلس هستند و جنبه ملی دارند و قانون وضع کردن برای یک منطقه کار مشکلی است، گفت: برخی قوانین بیشتر مربوط به هیئت وزیران یا منبع درون سازمانی است که به مجلس برنمی گردد لذا باید از این طریق مشکلات مردم را دنبال کرد.

وی با بیان اینکه باید گزارشی مبنی بر لایروبی سدهای خاکی طی سال های گذشته ارائه شود، عنوان کرد: بخش زیادی از مشکلات به دلیل عدم نظارت بر GPS طی سال های گذشته بوده است که باید اصلاح شود.

حجت الاسلام عبادی با اشاره به اینکه کارشناسان منابع طبیعی در خصوص شناسایی مکان ها موظف بوده اند با در نظر گرفتن معتمدین محل عمل کنند لذا باید در این خصوص راهکار ویژه ای ارائه شود، بیان کرد: متاسفانه طی سال های گذشته در سیستم اجرا مشکلات بسیاری داشته ایم که باید جبران شود.

وی با بیان اینکه منابع طبیعی رابط پارلمانی دارد لذا باید مسائل را با کمیسیون درمیان بگذارند تا برای بودجه آن چاره ای اندیشیده شود، اظهار داشت: باید دوره های آموزشی برای کارشناسان و زیرمجموعه های منابع طبیعی گذاشته شود.

نماینده مردم شهرستان های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در حال حاضر قانون منابع طبیعی در کمیسیون کشاورزی است و امیدواریم اقدامات بسیار خوبی در این حوزه اتفاق بیافتد، افزود: هدف ما پاسکاری نیست بلکه چاره اندیشیدن برای خدمت به مردم است چراکه مردم به شدت از وضعیت موجود ناراضی اند.