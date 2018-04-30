پرونده های مردمی در حوزه منابع طبیعی هرچه سریع تر تعیین تکلیف شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد فلاحتی ظهر دوشنبه در جلسه مجمع نمایندگان استان با محوریت منابع طبیعی و آبخیز داری، اظهار کرد: ایراداتی که در قانون به ضرر مردم است باید با جزئیات به مجمع نمایندگان اعلام تا در مجلس شورای اسلامی بررسی شود.

وی با بیان اینکه خوشبختانه اخیرا نگاه منابع طبیعی هم در مرکز کشور و هم در استان توجه به مردم و رفع مشکلات بوده است، افزود: فلسفه دولت و وضع قوانین تسهیل زندگی مردم است لذا در این زمینه تمام توان خود را به کار خواهیم برد.

نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخی از امور در حوزه منابع طبیعی استان نیاز به درمان دارد، گفت: تعداد پرونده هایی که در منابع طبیعی خاک می خورند و بررسی نشده بسیار زیاد است و باید هرچه سریع تر پیگیری شوند.

وی با بیان اینکه بیشترین پرونده ها در شرق کشور مربوط به استان خراسان جنوبی است لذا باید تکلیف مردم را روشن کنیم، عنوان کرد: دولت به دنبال کاهش هزینه ها است در صورتی که اعتراضات منابع طبیعی در پرونده ها هزینه های زیادی را به دنبال دارد لذا باید از اعتراضات اضافه خودداری شود.

فلاحتی با اشاره به اینکه تحول اراضی برای احیا و نگهداری جزء قوانین منابع طبیعی است که متاسفانه کمتر به آن توجه شده است، بیان کرد: اگر آبخیزداری با مشارکت مردم در روستاها پیگیری شود قطعا به نتیجه مطلوب خواهید رسید.

وی با بیان اینکه باید عمیق و پررنگ نسبت به حل مشکلات مردم وارد میدان شویم، افزود: اگر به مشکلات پیش روی مردم توجهی نشود، پیامدهایی جدی به دنبال خواهد داشت.