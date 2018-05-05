خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- سکینه اسمی: آذربایجان غربی با ۸۹۱ کیلومتر مرز مشترک و برخورداری از پنج پایانه مرزی از ۲۳ پایانه موجود در کشور و ۹ گمرک مرزی، پتانسیل بالایی برای دسترسی به بازارهای جهانی به‌خصوص اروپا دارد که در این میان پایانه مرزی بازرگان دومین پایانه مهم و بزرگ زمینی کشور به شمار می‌رود.

وجود صف‌های طویل در پایانه مرزی بازرگان به دلیل وجود پاره‌ای مشکلات، همه‌ساله موجب بروز مشکلات اساسی برای رانندگان و تجارت مرزی در این منطقه می‌شد اما در سال‌های اخیر با رایزنی‌های صورت گرفته و اقدامات عمرانی در دو سوی مرز این مشکل رفع شده است.

امسال نیز خبر وجود صف‌های طویل در مرز بازرگان رسانه‌ای شد، صف‌های طویلی که این بار نه‌تنها نشان از وجود مشکل نداشت بلکه نویدبخش افزایش میزان صادرات و رونق تجارت مرزی است، خبر مسرت بخشی که با مدیریت و تدابیر مسئولان می‌تواند ثمرات زیادی برای اقتصاد منطقه و حتی کشور در پی داشته باشد.

«بازرگان» دومین مرز رسمی و زمینی کشور

گمرک بازرگان دومین مرز رسمی و زمینی کشور به دلیل هم‌مرزی با کشور ترکیه، دروازه ترانزیتی ایران به کشورهای اروپایی بوده و از جایگاه بالایی در مبادلات اقتصادی و تردد مسافران برخوردار است.

«بازرگان- گوربولاغ» بزرگ‌ترین دروازه گمرکی ایران به ترکیه و اروپا که همواره با حجم کاری بسیار بالایی روبرو است، گرفتار مشکل تشکیل صف‌های طولانی در هر دو سوی مرز بود که این مشکل امروز تا حدودی رفع شده است.

مرز بازرگان نقطه انتهایی مسیر «جاده ابریشم» در ایران به عنوان مهمترین و کوتاهترین راه موجود برای مبادله کالا و مسافر از طریق ایران به اروپا محسوب می شود

ایران و ترکیه نیز همکاری‌های خوبی در خصوص فعالیت این مرز داشته و توافقاتی نیز برای ایجاد پنجره واحد برای به حداقل رساندن زمان امور گمرکی تریلرها و کامیون‌ها در مرز دارند که بخشی از این توافقات هنوز اجرایی نشده و با توجه به حجم مبادلات فی‌مابین باید این تفاهم‌نامه‌ها از سوی دو کشور اجرایی شوند.

این منطقه نقطه انتهایی مسیر «جاده ابریشم» در ایران بوده که از «پل خاتون» در مرز ترکمنستان شروع‌شده و پس از استان‌های خراسان، سمنان، تهران، قزوین و زنجان از آذربایجان غربی عبور می‌کند و به‌عنوان مهم‌ترین و کوتاه‌ترین راه موجود برای مبادله کالا و مسافر از طریق ایران به اروپا محسوب می‌شود.

گمرک بازرگان در سال ۱۳۰۵ زمانی که روستای بازرگان حدود ۴۰ خانوار جمعیت داشت، در این منطقه فعال شده است و از مرزهای مهم و استراتژیک در زمینه توسعه سطح تجارت خارجی به شمار می‌رود.

افزایش صادرات عامل ایجاد صف کامیون‌ها

رئیس اداره ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌الملل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی در خصوص آخرین وضعیت مرز بازرگان و وجود صف‌های طویل در این پایانه مرزی طی هفته‌های اخیر گفت: بعد از اتمام تعطیلات نوروز شاهد ازسرگیری تجارت مرزی و افزایش صادرات در مرزهای استان به‌خصوص مرز بازرگان هستیم.

امیر عشقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال به دلیل نزدیک بودن ماه مبارک رمضان تقاضای میوه و صیفی‌جات از سوی کشورهای همسایه به‌خصوص ترکیه افزایش‌یافته است، افزود: به دلیل شرایط آب و هوایی همه‌ساله شاهد رشد زودتر میوه و صیفی‌جات در کشورمان نسبت به کشورهای همسایه هستیم که این امر موجب تقاضای بالای این کشورها برای میوه و صیفی‌جات شده و همین تقاضا در ماه‌های ابتدایی سال دلیل صف‌های طولانی خودروهای ترانزیتی است.

طی هفته های اخیر به دلیل بالا بودن میزان تولیدات خرما و هندوانه در کشور و استان میزان تقاضای کشور ترکیه برای صدور این دو محصول افزایش یافته است

وی با بیان اینکه مرز بازرگان دومین مرز بزرگ زمینی کشور به شمار می‌رود عنوان کرد: طی هفته‌های اخیر به دلیل بالا بودن تولیدات خرما و هندوانه در کشور و استان میزان تقاضای کشور ترکیه برای این دو محصول افزایش یافته است.

عشقی خاطرنشان کرد: این افزایش تقاضای میوه و صیفی‌جات به دلیل هم‌زمانی با ماه مبارک رمضان از یک‌سو و محدود بودن ظرفیت و امکانات مرزی در کشور ترکیه از سوی دیگر، تردد خودروهای ترانزیتی را کُند کرده و صف‌های طولانی در این مرز ایجاد می‌شود.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون تردد خودروهای ترانزیتی در مرز بازرگان به حالت عادی درآمده است گفت: در پی افزایش میزان صادرات و جوابگو نبودن تعداد خودروهای ترانزیتی و یخچالدار در کشورمان با توجه به رایزنی‌های صورت گرفته مجبور به استفاده از خودروهای ترانزیتی ترکیه برای صدور هندوانه و خرما به این کشور شدیم.

روزانه ۴۰۰ کامیون ترانزیتی در مرز بازرگان تردد می‌کنند

رئیس اداره ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌الملل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی از افزایش ۱۰ درصدی تردد کامیون‌های ترانزیتی در مرز بازرگان طی هفته‌های اخیر خبر داد و اضافه کرد: قیر، مشتقات قیر، هندوانه، خرما و صیفی‌جات مهم‌ترین محصولات صادراتی از مرز بازرگان طی سال جاری بوده‌اند.

عشقی در ادامه محدود بودن فضا و پارکینگ در مرز گوربولاغی کشور ترکیه را یکی دیگر از دلایل ایجاد صف‌های کامیون‌های ترانزیتی در مرز بازرگان اعلام کرد و گفت: در حال حاضر روزانه نزدیک ۳۵۰ تا ۴۰۰ دستگاه کامیون از مرز بازرگان تردد می‌کند و ظرفیت فضای پارکینگی ترکیه ۳۰۰ خودرو است که بر اساس رایزنی‌های صورت گرفته تلاش می‌شود این میزان افزایش یابد.

روزانه نزدیک ۳۵۰ تا ۴۰۰ دستگاه کامیون از مرز بازرگان تردد می کند که ظرفیت فضای پارکینگی ترکیه ۳۰۰ خودرو است که بر اساس رایزنی های صورت گرفته تلاش می شود این میزان افزایش یابد

وی با اشاره به ۲۴ ساعته بودن فعالیت مرز بازرگان اظهار داشت: در برخی مواقع مشکلات مقطعی ازجمله روند بازرسی، ساعات کاری و ... در دو طرف مرز ایجاد می‌شود که طی سال با برگزاری ملاقات‌های مرزی این مسائل مطرح و راهکارهای لازم برای حل این مشکلات اتخاذ می‌شود.

رئیس اداره ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌الملل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی از افزایش هفت‌درصدی تعداد خودروهای ورودی از مرز بازرگان طی سال ۹۶ در مقایسه با سال ۹۵ خبر داد و افزود: در سال ۹۶ شاهد ورود ۱۵۸ هزار و ۹۵ ماشین از مرز بازرگان بودیم که این تعداد در سال ۹۵ به تعداد ۱۴۷ هزار و ۷۸۹ دستگاه خودرو رسید.

عشقی تعداد خودروهای خروجی در سال ۹۶ را ۱۰۵ هزار و ۲۸۱ دستگاه برشمرد و افزود: این تعداد در مقایسه با سال ۹۵ که ۱۰۳ هزار و ۸۰۸ دستگاه بود یک درصد رشد نشان می‌دهد.

رئیس اداره ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌الملل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی حجم واردات کالا از مرز بازرگان طی سال ۹۶ را یک‌میلیون و ۳۳۰ هزار تن بیان کرد و افزود: این میزان در سال ۹۶ بالغ‌بر یک‌میلیون و ۲۶۲ هزار تن بود که پنج درصد افزایش داشت.

عشقی میزان صادرات کالاهای غیرنفتی در مرز بازرگان را یک‌میلیون و ۶۸۵ هزار تن در سال گذشته عنوان و اضافه کرد: این میزان در سال ۹۵ بالغ‌بر یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار تن بود که نشان‌دهنده ۲۹ درصد افزایش است.

زیرساخت‌های صادراتی در مرز بازرگان توسعه یابد

نماینده انجمن سراسری شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص رشد تردد و صادرات از مرز بازرگان گفت: همه‌ساله در اواخر فروردین و اواسط اردیبهشت‌ماه شاهد افزایش میزان صادرات در مرزها به‌خصوص مرز بازرگان به‌عنوان دومین مرز بزرگ زمینی کشور هستیم.

علی‌اکبر کاظم زادگان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه روز جمعه ۱۴ اردیبهشت، در جریان بازدید از مرز بازرگان شاهد عادی بودن فعالیت کامیون‌ها بوده است، درعین‌حال، فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم در مرز بازرگان، مشکلات فنی در دو سوی مرز ایران و ترکیه به همراه قطعی سیستم‌های فنی، مشکلات فنی ایکس ری، نبود جایگاه ویژه رانندگان، تردد خارج از نوبت برخی کامیون‌ها را از مشکلات موجود در مرز بازرگان اعلام کرد.

کاظم زادگان با تأکید بر اینکه در سال‌های اخیر طی مکاتبات متعدد این مسائل و مشکلات به مسئولان اعلام شده است گفت: متأسفانه تاکنون این مکاتبات نتایج مثبتی در پی نداشته و امید می‌رود امسال با حل مشکلات زیرساختی شاهد رفع مشکلات موجود در مرز بازرگان باشیم.

وی انجام برخی اقدامات و کنترل امنیتی در مرز و نیز اولویت‌دار بودن کامیون‌های ترانزیتی حامل میوه و صیفی‌جات به دلیل فاسدشدن این محصولات را از دیگر دلایل ایجاد صف کامیون در مرز بازرگان برشمرد و افزود: اقدامات کنترلی و امنیتی اجتناب‌ناپذیر بوده و ایجاد صف‌های طولانی مقطعی و فصلی است.

مرز بازرگان فرصتی مناسب برای گسترش تجارت و مبادلات مرزی است

نماینده مردم ماکو و چایپاره در مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص آخرین وضعیت مرز بازرگان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مرزها دارای فرصت، تهدید، برکات و مشکلات خاص خود هستند اظهار داشت: مرز بازرگان دومین مرز زمینی و بزرگ کشور به شمار می‌رود که به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و همسایگی با کشور ترکیه دروازه ورود ایران به بازارهای اروپایی است.

عین‌الله شریف پور با بیان اینکه خوشبختانه هم‌اکنون رفت‌وآمد مرزی به‌ویژه در مرز بازرگان به‌راحتی در حال انجام است، افزود: وجود صف‌های طولانی طی هفته‌های گذشته در مرز بازرگان نشان‌دهنده افزایش میزان صادرات و موضوع فصلی است.

هم اکنون دو گیت ورود و خروج در مرز بازرگان فعال است که طی ماه های آتی این تعداد به چهار مورد افزایش یافته و ظرفیت مرز نیز ارتقا می یابد

وی با اشاره به اینکه همه سال‌ها در فصل بهار شاهد افزایش میزان صادرات در مرز بازرگان و تشکیل صف کامیون‌های ترانزیتی در این مرز هستیم عنوان کرد: در ایران به دلیل چهارفصل بودن، صیفی‌جات و به‌ویژه هندوانه زودتر از کشورهای همسایه به بار می‌نشیند و امسال نیز مثل سال‌های قبل، در آستانه ماه مبارک رمضان، تقاضا برای واردات هندوانه و خرما از کشورمان بالا است.

شریف پور خواستار افزایش گیت‌های ورود و خروج در مرز بازرگان شد و گفت: هم‌اکنون دو گیت ورود و خروج در مرز بازرگان فعال است که طی ماه‌های آتی این تعداد به چهار مورد افزایش‌یافته و ظرفیت مرز نیز ارتقا می‌یابد.

نماینده مردم ماکو و چایپاره در مجلس شورای اسلامی با اشاره به روابط خوب و حسنه فی‌مابین مدیران گمرک مرز بازرگان در ایران و مرز گوربولاغ در ترکیه گفت: هم‌اکنون هیچ مشکلی در مرز بازرگان وجود نداشته و سطح امکانات و روابط دو طرف بسیار مناسب ارزیابی می‌شود.

مردادماه امسال طرح توسعه مرز بازرگان به بهره‌برداری می‌رسد

مدیر پایانه مرز بازرگان هم گفت: ازسرگیری تجارت مرزی بعد از تعطیلات نوروزی در سال‌های اخیر و افزایش میزان صادرات میوه و صیفی‌جات به کشورهای همسایه موجب صف‌های طولانی در این مرز می‌شود که با تدابیر مسئولان دو طرف خیلی سریع برطرف می‌شود.

جابر اکبرپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عادی بودن روند فعالیت این مرز اضافه کرد: روز جمعه ۱۴ اردیبهشت شاهد تردد نزدیک به ۱۵۰ کامیون ترانزیتی در این مرز بودیم.

طرح توسعه مرز بازرگان شامل نرده کشی، بتن ریزی و احداث پارکینگ مردادماه سال ۹۷ آماده بهره برداری می شود

وی با اشاره به توسعه مرز بازرگان و توجه به زیرساخت‌ها در پایانه مرزی بازرگان گفت: هم‌اکنون از مساحت ۹۵ هکتاری مرز بازرگان مدیریت ۳۳ هکتار توسط راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای صورت می‌گیرد که طرح توسعه در این وسعت در حال انجام است.

اکبرپور با بیان اینکه نرده‌کشی، دیوارکشی، احداث پارکینگ و بتن‌ریزی جاده در این مرز در حال اجرا بوده و ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد افزود: این طرح تا مردادماه امسال به اتمام رسیده و آماده بهره‌برداری می‌شود.

وی از تردد هشت هزار خودرو هم‌زمان با تعطیلات نوروز از مرز بازرگان خبر داد و گفت: مرز بازرگان دومین مرز بزرگ زمینی کشور به شمار می‌رود که سهم بالایی در تردد خودرو و مسافر در پایانه مرزی کشور را عهده‌دار است.

آذربایجان غربی در موقعیت جغرافیایی ممتاز و منحصربه‌فردی واقع‌شده که این موقعیت دسترسی آسان کشورمان به بازارهای جهانی را فراهم آورده است.

راه‌های زمینی ارتباط با اروپا از طریق جاده و ریل و همچنین مبادی اصلی ورود و خروج زمینی کالا و مسافر از کشور به اروپا و بالعکس در آذربایجان غربی واقع بوده و زیرساخت‌هایی که متناسب با این امور در استان ایجادشده در کنار مزیت‌های کم‌نظیر جغرافیایی و اقتصادی، آذربایجان غربی را به یکی از کانون‌های مهم تجارت و صادرات کشور تبدیل کرده است.