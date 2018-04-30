تفکیک زباله از مبدا سبب تبدیل به ثروت در مقصد است

به گزارش خبرنگار مهر، ناهید خدا کرمی ظهر دوشنبه در نخستین سمینار تخصصی نقش شوراها در توسعه شهرستان ری طی سخنانی اظهار داشت: فرصت هایی که در منطقه ری قرار دارد شامل وجود فرودگاه امام خمینی(ره) و نوع محصولات کشاورزی این منطقه از لحاظ کیفیت و وجود بزرگترین پایگاه امداد و نجات کشور که در این منطقه قرار گرفته است که می تواند هم از تهدیدات باشد و هم به محیط زیست کمک کند که این موارد در این خطه واقع شده ست.

خدا کرمی افزود: چالش هایی که خیلی از ما بارها شنیدیم و باید از امروز برای آینده تلاش کنیم که حل شود مهم ترین آنها زباله تهران است که این زباله ها از سراسر تهران به این شهر سرازیر می شود که برای محیط زیست و مردم قابل پذیرش نیست و بوی نامطبوع این زباله ها را همیشه حس می کنیم.

وی در ادامه با اشاره به پسماند سوزی در ری گفت: در این شهر پسماند سوزی بعد از ۴۰ سال هنوز انجام می شود و با وجودی که همه دنیا از زباله ها کسب ثروت می کنند ما هنوز مشغول زباله سوزی هستیم، با اینکه می توانیم مثل همه دنیا از این زباله ها برای ساخت و سازها بهره ببریم.

رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به پسماندهای ساختمانی گفت: این پسماندها و خاله های ساختمانی نیز معضل بزرگ دیگری است که به طور غیر قانونی در اطراف شهر پخش می شوند و این زباله ها مشکل ساز هستند، لذا باید بدانیم ضایعات کارخانه های ساختمانی بر خانواده ها و نسل آینده اثر سو خواهد داشت.

خدا کرمی افزود: صنایع آلاینده نیز مشکل بزرگ دیگری است و مشکلات تهران حل نشده است بلکه از جایی به جای دیگر منتقل شده است که این عدم حل مشکل در صنایع آلاینده دیده می شود و کوره پزخانه ها نیز معضل دیگر به حساب می آیند که بخش خصوصی است و معضلات خاص خود را به همراه دارد.

وی وجود پناهنده و مهاجرین غیر قانونی را نیز مشکل دیگر ری دانست و گفت: وجود این مهاجرین هم از لحاظ سلامتی و هم از نظر امنیت اجتماعی تهدیدی برای شهر محسوب می شوند و مورد دیگر نیز شیوع مشکلات بهداشتی مثل تب مالت است که در این منطقه زیاد است و نتیجه آن عدم واکسینه صحیح دام ها می باشد که یک معضل محسوب می شود.

رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران مشکل دیگر را عدم استقرار اماکن امدادی عنوان کرد و اظهار داشت: در این منطقه مشکل امدادی وجود دارد و طرح توسعه بیمارستان ۷ تیر هنوز اجرا نشده است و آب سالم از مشکلاتی بر خوردار است و همچنین عدم مشارکت زنان نیز در امر بهداشتی این منطقه آسیب زا شده است که نیاز به توجه و بررسی های جدی دارد.

خداکرمی در پایان بیان داشت: مهم ترین مسئله این است که کاری کنیم که بودجه ها مدیریت شوند و هنوز هم راه حل های ۳۰ سال پیش را ارائه ندهیم و باید بدانیم که معضل کنونی زباله می تواند فرصت تلقی شده و سبب کارآفرینی شود و باید به هر قیمتی است از تکنولوژی های روز استفاده کنیم و از دنیا الگو بگیریم و محیط زیست را از بوی تعفن و زباله حفظ کنیم و در این راستا مدیریت یکپارچه شهری در حل این مشکلات و معضلات بسیار اثر گذار می باشد.