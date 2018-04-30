به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در نامه ای به وزارت جهاد کشاورزی ضمن اعلام تصویب نامه قیمت پیشنهادی این وزارتخانه برای خرید تضمینی محصولات زراعی، برگ سبز چای و غیره برای سال زراعی جاری، این وزارتخانه را برای اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به ویژه برای محصول گندم ظرف حداکثر دو ماه بعد از اعلام این تصویب نامه مکلف کرد.

براساس این گزارش، طبق ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی، تولیدکنندگان محصولات‌کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه کنند. در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام‌شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می‌گردد. این ماده قانونی طی سه سال گذشته به طور رسمی روی معاملات ذرت و جو کل کشور در بورس کالا اجرایی شده که اثرات مثبت آن باعث شده تا این طرح به سایر محصولات از جمله گندم نیز سرایت کند.

در هفته جاری نیز مسعود احمدی، مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان از آمادگی کامل برای عرضه گندم این استان در قالب سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا خبر داده بود.