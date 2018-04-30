کتاب «دانشگاه و چالش های جامعه ایرانی» روانه بازار نشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «دانشگاه و چالش های جامعه ایرانی» نوشته تقی آزادارمکی توسط انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی روانه بازار نشر شد.

دراین کتاب پس از مقدمه، نه فصل اثر می آید؛ عناوین آن عبارتند از بررسی وضعیت دانشگاه در دوره معاصر، دانشگاه، نوسازی فرهنگی - اجتماعی و تجدد خواهی، سقوط وقتی آغاز شد که دانش زیرسوال رفت، کارمند دکتر و استاد کارمند، جریان دانشجویی در ایران، بحران بنیادی معرفتی در دانشگاه، از ابن خلدون جامعه شناسی اسلامی درنمی آید، ضعف و قوت های جامعه شناسی ایران و دانشگاه، توسعه بومی یا توسعه محلی. پایان بخش اثر نمایه است.

دانشگاه یکی از اصلی ترین و اثرگذارترین نهادهای اجتماعی درجهان مدرن است. دامنه اثرگذاری این نهاد به ساختار جامعه و نحوه استقرار آن در نظام نهادی و سازمانی برمی گردد.اگر جامعه دارای ساختار پهن دامنه با سابقه تاریخی به لحاظ علمی ودانشی باشد، این نهاد، نقش آفرینی بیشتری در ساخت اذهان و ایجاد الگوهای جدید رفتاری و سامان سیاسی و توسعه ای خواهد داشت. در صورتی که جامعه دارای ساختاری بسیط وساده باشد، دانشگاه در آن نقش واحد با دامنه محدود خواهد داشت. در نتیجه رابطه ای بین کارکرد و نقش های دانشگاه با ساختار نظام اجتماعی و سیاسی وجود دارد.

کتاب «دانشگاه و چالش های جامعه ایرانی» در۲۱۶ صفحه با شمارگان هزارنسخه و قیمت ۱۱ هزارتومان روانه بازار کتاب شده است.