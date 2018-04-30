به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاظمی ظهر دوشنبه در کارگروه ویژه برای کتابخانه‌دار شدن آخرین شهر بدون کتابخانه استان همدان از هماهنگی بین اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای اعتلای فرهنگ استان همدان تقدیر کرد.

وی بابیان اینکه در بیشتر حوزه‌ها مشکلات ناشی از کمبودهای فرهنگی است، افزود: اگر با دقت به مشکلات موجود در جامعه نگاه کنیم می‌بینیم که طرح‌ها و ابتکار عمل‌های زیادی در زمینه‌های مختلف صورت می‌گیرد ولی به دلیل عدم تحول فرهنگی و آگاهی، این طرح‌ها یا به صورت ناقص اجرا می‌شود و یا گاهی اوقات به عنوان طرح سازنده قلمداد نشده و اجرا نمی‌شود.

کاظمی با اشاره به اینکه اگر توسعه در سطح روستا، شهر و استان صورت پذیرد، کشور نیز به توسعه پایدار خواهد رسید، افزود: نیاز به آموزش و ارتقاء فرهنگی در همه زمینه‌ها احساس می شود که لازمه آن نیز تقویت دستگاه‌های فرهنگی از جمله کتابخانه‌های عمومی است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه اساس توسعه در هر حوزه‌ای بر پایه دانایی محوری بوده و بنای دانایی‌محوری نیز بر تقویت فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه است، گفت: باید فرهنگ کتابخوانی را نشر داد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان نیز اظهار داشت: رسالت ما بر این است که دسترسی به کتاب و کتابخانه در سراسر استان به صورت عادلانه و از لحاظ دسترسی برای همه مردم سهل الوصول باشد.

عاطفه زارعی با اشاره به اهمیت توسعه متوازن و پایدار زیرساخت‌های کتابخانه‌ای در مناطق مختلف، اظهار داشت: رشد سرانه مطالعه به عنوان یکی از شاخصه‌های پیشرفت و آبادنی، مستلزم همکاری و همیاری همه دستگاه‌ها است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان کتابخانه را یکی از معتبرترین پایگاه‌های دستیابی به منابع اطلاعاتی در سطح جامعه دانست و اظهار داشت: باید در خصوص حمایت‌ از کتابخانه‌ها به خصوص در حوزه تخصیص بودجه اهتمام ویژه‌تری صورت پذیرد.

زارعی با اشاره به نیازهای روز جامعه به خدمات کتابخانه‌ای عنوان کرد: ترغیب مردم به فرهنگ کتاب و کتابخوانی وظیفه‌ای است که جامعه را به سوی دانایی‌محوری سوق داده و رابطه تنگاتنگی با پیشرفت پایدار کشور در همه زمینه‌ها دارد.