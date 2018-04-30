به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی ظهر دوشنبه در همایش تجلیل از شوراهای شهرستان جم اظهار داشت: مطالبه گری شوراها عامل تحرک و پویایی هر چه بیشتر مسئولان است و باید مطالبه گری برای رفع مشکلات با جدیت در دستور کار شوراها باشد.

فرماندار جم با تبریک فرا رسیدن روز شوراها افزود: شوراها به عنوان حلقه ارتباط مردم و مسئولان نقشی مهم در رفع مشکلات و آبادانی شهرها و روستاها دارند.

وی اضافه کرد: شهرستان جم طی سالیان اخیر با حضور شوراهای مطالبه گر و پویا توانسته است گام های بلندی در مسیر تعالی و شکوفایی بردارد و قطعا با همراهی و همفکری شوراها می توان مشکلات پیش روی شهرستان را گام به گام رفع کرد.

حسینی با اذعان به اینکه مشکلات جدی در برخی از بخش‌ها داریم تصریح کرد: موضوع آب از چالش های جدی پیش روی شهرستان جم است که در سه بخش آبرسانی دریا به جم، سد باغان و نوسازی و بهسازی شبکه های فرسوده شهری و روستایی در حال پیگیری است.

نقش مردم در کاهش چالش آبی

فرماندار جم نقش مردم را در کاهش چالش آبی شهرستان مهم بر شمرد و افزود: پذیرش واقعیتی به نام بحران ملی آب و صرفه جویی در مصرف این مایع حیات، از الزامات عبور از این بحران در فصل تابستان پیش روست.

وی با اشاره به روند مناسب اجرای پروژه آبرسانی دریا به جم افزود: سد باغان با تامین اعتبار مناسب در حال اجراست که طبق اعلام متولیان امر، ۱۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

حسینی از ایمن سازی جاده جم - فیروزآباد با اعتبار ملی خبر داد و گفت: هزینه اجرای۳۰ کیلومتر از این مسیر از اعتبارات ملی تامین شده که در ماه های آتی به مناقصه می رود.

نماینده عالی دولت در جم با اعلام اینکه تلاش های جدی برای راه اندازی پروازهای فرودگاه توحید جم در حال انجام است یادآور شد: طبق توافقات انجام شده پروازهای فرودگاه به صورت پلکانی آغاز می شود اما زمان دقیق راه اندازی پروازها در وقت مقتضی اعلام می شود.

حسینی به تلاش های نماینده مجلس برای عمران شهری و روستایی جم خبر داد و گفت: در سال گذشته، ۳۵ میلیارد تومان از منابع نفت توسط نماینده جنوب استان بوشهر برای امور زیرساختی شهرستان جم اجرایی شده یا در دست اجرا است.

بهبود وضعیت مخابراتی

وی با اشاره به نشست با مدیران فناوری و ارتباطات استان و کشور در خصوص بهبود وضعیت مخابراتی جم گفت: مصوبات خوبی در این نشست گذرانده شد و عزم جدی برای رفع مشکلات ارتباطی جم وجود دارد.

وی افزود: در گام نخست نقاطی از شهرستان که با آنتن دهی ضعیف تلفن همراه مواجه اند تقویت می شود و در راستای جلوگیری از تکرار قطع ارتباطات شهرستان، در هفته های آینده، فیبر نوری دراهک به ریز به عنوان مسیر پشتیبان راه اندازی می شود تا در صورت مشکل در مسیر جم به سیراف دیگر شاهد مشکلات گذشته نباشیم.

رئیس شورای اداری شهرستان جم با اشاره به تخصیص اعتبار ملی و نفت برای اجرا و تکمیل فاز دوم پروژه راه ریز دژگاه افزود: اعتبار لازم برای تکمیل خانه جوان انارستان تخصیص یافته که انتظار داریم در هفته دولت به بهره برداری برسد.

وی از تامین زمین برای راه اندازی اورژانس جاده ای در ابتدای مسیر جم-فیروزآباد خبرداد و گفت: مقدمات کار فراهم شده و انتظار داریم به زودی شاهد راه اندازی اورژانس باشیم.

پیگیری پیست موتور سواری جم

حسینی همچنین به موضوع پیست موتور سواری جم اشاره کرد و گفت: پیست موتورسواری جم توسط بخش خصوصی در حال پیگیری است که موضوع اعطای تسهیلات برای ایجاد پیست امن موتورسواری در دست پیگیری است.

وی با بیان اینکه پروژه های روستایی مربوط به بنیاد مسکن تکمیل می شود افزود: شش زمین چمن مصنوعی جدید در روستاهای جم اجرا می شود.

نماینده عالی دولت در شهرستان جم با اشاره به موفقیت تیم فوتبال پارس جنوبی جم در لیگ برتر خاطر نشان کرد: ظرفیتی بالاتر از تیم فوتبال پارس جنوبی جم در سطح شهرستان و حتی استان برای ایجاد نشاط و شادابی وجود ندارد و تمام استان باید در جهت رفع مشکلات تیم پارس جنوبی جم همگام شوند.