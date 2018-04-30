برنامه سفر پرسپولیس به امارات مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرخپوشان پایتخت که برای حضور در جمع هشت تیم برتر آسیا تلاش می‌کنند، از امروز دوشنبه تمرینات خود برای بازی با الجزیره در مرحله یک هشتم مسابقات لیگ قهرمانان آسیا را آغاز خواهند کرد.

تمرینات پرسپولیس تا روز جمعه در تهران دنبال می‌شود و پس از آن، تیم صبح شنبه عازم امارات خواهد شد. پرواز پرسپولیس به دبی در ساعت ۱۱:۴۰ خواهد بود.

اعضای تیم، ناهار را در باشگاه ایرانیان دبی صرف می‌کنند و پس از آن، با یک دستگاه اتوبوس راهی ابوظبی خواهند شد. محل اقامت سرخپوشان در ابوظبی هتل دوسیت تانی خواهد بود.

شاگردان برانکو روز شنبه از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه اولین تمرین خود را در ابوظبی انجام می‌دهند و تمرین روز یکشنبه هم در ورزشگاه محل برگزاری مسابقه خواهد بود.

سرخپوشان دوشنبه پس از بازی در ابوظبی می‌مانند و صبح روز سه‌شنبه پس از صرف صبحانه راهی دبی می‌شوند. پرواز بازگشت سرخپوشان به کشور نیز برای ساعت ۲۰:۴۵ دقیقه سه‌شنبه به وقت محلی رزرو شده است.