به گزارش خبرنگار مهر، محمد دستورانی ظهر دوشنبه در آستانه هفته گرامیداشت مقام معلم در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه بابیان اینکه پنج هزار نفر شامل ۵۰ درصد کارمند آموزشوپرورش استان سمنان در هفته معلم تقدیر میشوند، ابراز داشت: محوریت برنامههای گرامیداشت این هفته، اخلاق، معنویت، مهارت و خلاقیت خواهد بود که تلاش میشود این چهار کلید واژه طی طول سال نیز در دستور کار واقع شود.
وی بابیان اینکه بیش از یک هزار برنامه به مناسبت هفته معلم در استان سمنان اجرا میشود، افزود: بهمنظور تبیین اندیشههای شهید مطهری برگزاری ۱۶ همایش بهصورت متمرکز برای تبیین گفتمان بینش مطهر برنامهریزیشده است که این همایشها در شهرهای مختلف استان برگزار خواهد شد.
مدیرکل آموزشوپرورش استان سمنان بابیان اینکه این استان طی هفته معلم میزبان سه معاون وزیر آموزشوپرورش خواهد بود، ابراز داشت: در برنامههای هفته معلم و همایشها تلاش شد تا مقام معلم بهخوبی برای مردم تبیین شود.
دستورانی بابیان اینکه در تمام شهرستانها و مناطق برنامههای هفته معلم با نواختن زنگ سپاس در مدارس آغاز خواهد شد، تصریح کرد: سیاسیکاری در نظام آموزشوپرورش جایگاهی نخواهد داشت بنابراین در همه برنامههای هفته معلم از همه جناحها در چهارچوب قانون معلمان و دانش آموزان و مسئولان استفاده خواهد شد.
وی از فعال شدن دبیرخانه دائمی نکوداشت مقام معلم در استان سمنان خبر داد و افزود: با توجه به اینکه معلمان سرمایه اجتماعی کشور محسوب میشوند لذا باید توجه به وضعیت معیشت آنها موردتوجه مسئولان قرار گیرد بنابراین این دبیرخانه ضمن تقدیر از مقام معلم به دنبال انتقال اندیشههای آنها در جامعه است.
مدیرکل آموزشوپرورش استان سمنان بابیان اینکه معلمان نقش مهمی در تبیین شعار سال ایفا میکنند، اضافه کرد: تشویق و ترغیب دانش آموزان به استفاده از وسایل و نوشتافزارهای تولید داخل میتواند علاوه بر سوق دادن ذهن آنها بهسوی شعار سال اقتصاد مقاومتی را در جامعه عملیاتی کند.
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