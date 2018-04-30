به گزارش خبرنگار مهر، حمیده ماحوزی ظهر دوشنبه در آئین بزرگداشت روز ملی خلیج فارس در بوشهر به اهمیت و ارزش بسیار بالای خلیج فاری در زمینه‌های مختلف اشاره کرد و اظهار داشت: خلیج فارس افتخاری برای ایرانیان است.

وی از خلیج فارس به عنوان عامل اقتدار، شوکت و امید ایرانیان نام برد و اضافه کرد: خلیج فارس تنها منحصر به یک روز نیست و گرامیداشت این روز تجلیل از حضور چندین هزار ساله ایرانیان است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر با اشاره به رشادت‌های شهدای مرزبان خلیج فارس در طول تاریخ خاطرنشان کرد: در راستای گرامیداشت یاد و نام خلیج فارس برنامه‌های متنوعی در استان بوشهر برگزار شده است.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره بین المللی پریسکه‌های خلیج فارس بیان کرد: این جشنواره با همت دانشگاه علمی کاربردی و دستگاه های همکار برگزار شده است که شاهد استقال خوبی ازآن هستیم.

ماحوزی ادامه داد: از سوم تا ۱۸ اردیبهشت‌ماه برنامه‌های مختلفی در قالب همایش، جشنواره، نمایشگاه و اجرای برنامه‌های فرهنگی هنری به مناسبت خلیج فارس برگزار می‌شود.

بهزاد بهرامی نسب معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی کشور نیز اظهار داشت: جشنواره بین المللی شعر پریسکه در قالب شعر نو با هدف بزرگداشت روز ملی خلیج فارس برگزار شده است.

در حاشیه این همایش از برترین‌های جشنواره بین‌المللی شعر پریسکه تجلیل شد.