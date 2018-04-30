وحشت صهیونیست ها از حمله انتقام جویانه ایران به خاطر حمله به T4

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میدل ایست مانیتور، به خاطر وحشت از حمله انتقامجویانه ایران، ارتش صهیونیستی نیروهای خود را در مرزهای شمالی اراضی اشغالی و مناطق هم مرز با سوریه مستقر کرده است.

بر این اساس صهیونیست ها در وحشت اقدام انتقامجویانه ایران به خاطر حمله آنها به پایگاه T4، خود را برای حملات احتمالی از سوی لبنان و سوریه آماده کرده اند.

به نوشته روزنامه یدیعوت آحارونوت ارتش صهیونیستی تمام امکانات تصویری و راداری خود را برای رصد تحرکات در ارتفاعات جولان و مرزهای شمال اراضی اشغالی به کار گرفته است.

روزنامه هاآرتض نیز نوشت: اسرائیل انتظار هر گونه حمله از سوی ایران از طریق ارتفاعات جولان و یا هر منطقه دیگری را به خاطر حمله به پایگاه نظامی سوریه را دارد.

در همین رابطه «آموس هارل» یک کارشناس نظامی صهیونیست به هاآرتض گفت اقدامات انجام گرفته نشان می دهد که رژیم صهیونیستی در عمل از هر گونه اقدام انتقامجویانه ایران وحشت دارد.

گفتنی است رژیم صهیونیستی کارنامه سیاهی در طول هفت سالی که از بحران سوریه سپری می شود، در پرونده خود دارد. صهیونیستها در طول این مدت همواره تلاش کرده اند تا ضمن ماهیگیری از آب گل آلود، از هرج و مرج ایجاد شده در سوریه توسط تکفیریهای تحت الحمایه خود و آمریکا، برای بحرانی تر کردن اوضاع در سوریه نهایت بهره برداری را داشته باشند.