به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز به مناسبت گرامیداشت هفته کار و کارگر و با حضور معاون فرماندار و تعدادی از مسئولان دستگاههای اجرایی مهرستان از کارگران نمونه این شهرستان تجلیل شد.
معاون فرماندار مهرستان در این مراسم اظهار داشت: ارزش کار و کارگر در نظام جمهوری اسلامی ایران و مطابق فرمایشات رهبر معظم انقلاب از بالاترین ارزش ها است و کسب روزی حلال نیز همواره مورد تاکید دین مبین اسلام بوده است.
فرشاد فرح منش افزود: استقلال اقتصادی لازمه هر کشوری است و برای محقق شدن آن باید از کارگران و تولیدکنندگان داخلی حمایت کرد.
وی با اشاره به اینکه کارگران دارای ارزشی خاص هستند، خاطر نشان کرد: پیامبر گرامی اسلام (ص) بر دستان کارگر بوسه زدند و این نشان دهنده اهمیت و جایگاه کارگر است.
رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مهرستان هم در این مراسم ضمن ارائه گزارش گفت: در بخش تعاونی ما حدود ۶ واحد اعم از تولیدی و توزیعی را در محدوده این شهرستان ثبت و راه اندازی کردیم.
وی بیان داشت: در بحث اشتغال نیز ۶۰ مورد تسهیلات مشاغل خانگی به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان به بانک ها معرفی شده است.
فیض محمد محمودزهی تصریح کرد : هچنین ۱۹ پرونده شکایات کارگران در زمینه مطالبات خود بررسی و پیگیری شده است.
گفتنی است در پایان این مراسم از کارگران و کارفرمایان نمونه شهرستان مهرستان تجلیل به عمل آمد.
نظر شما