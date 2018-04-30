اعمال محدودیت های ترافیکی تعطیلات نیمه شعبان در راههای مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا قدمی ضمن تبریک میلاد با سعادت منجی عالم بشریت حضرت ولی عصر(عج) با اعلام این خبر، اظهار داشت: به منظور افزایش ایمنی، ایجاد کشش و تسهیل در عبور و مرور وسایل نقلیه در روزهای پایانی هفته و روز چهارشنبه مورخ ۱۲ اردیبهشت ماه همزمان با میلاد امام مهدی (عج) محدودیت های ترافیکی در محورهای مواصلاتی استان اعمال خواهد شد.

وی تصریح کرد: تردد موتور سیکلت از ساعت ۱۲ ظهر فردا (سه شنبه) ۱۱ اردیبهشت ماه تا ساعت ۶ صبح روز شنبه ۱۵ اردیبهشت ماه از محورهای کرج- چالوس، هراز و سوادکوه ممنوع است و تردد موتورسیکلت های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مازندران، اظهار داشت : تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج- چالوس ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع است.

وی اضافه کرد: با اعلام ماموران پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵ تا ساعت ۲۴ همان روز از میدان امیرکبیرکرج به سمت مرزن آباد یک طرفه است.

سرهنگ قدمی، یادآور شد: تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۳ تا ۲۴ روز جمعه ۱۴ اردیبهشت ماه از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام ماموران پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶ تا ساعت ۲۴ همان روز از مرزن آباد به سمت کرج به سمت یک طرفه است.

رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به محدودیت ترافیکی در محور هراز، افزود: تردد کلیه تریلرها از محور هراز کماکان ممنوع است و تردد کلیه کامیون ها و کامیونت ها به استثنای حاملان موادسوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ تا ساعت ۲۴ روز سه شنبه مورخ ۱۱ اردیبهشت ماه و از ساعت ۶ صبح تا ساعت ۲۴ روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه از محور هراز ممنوع است.

سرهنگ قدمی، گفت: تردد کلیه وسایل نقلیه از ساعت ۱۳ تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۱۴ اردیبهشت ماه از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و از ساعت ۱۵ تا ساعت ۲۴ همان روز از آب اسک به سمت رودهن یک طرفه است.

وی با اشاره به محدودیت ترافیکی در محور سوادکوه، افزود: تردد کلیه تریلرها به استثنای حاملان موادسوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه و از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۲۴ روزهای چهارشنبه و جمعه از تهران به سمت قائم شهر و بالعکس ممنوع است.

مرکز کنترل ترافیک پلیس راه مازندران با شماره ۲۱۸۲۹۳۴ و ۲۱۸۲۹۲۰ به طور شبانه روز آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راه های استان است.