قیمت فرش ماشینی در اصفهان تا ۱۵ درصد افزایش یافت

جواد قوه عود در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با بالا رفتن قیمت دلار، دستمزد کارگران ۲۰ درصد افزایش یافته و بر همین اساس قیمت فرش ماشینی بالا رفته است.

وی با اشاره به اینکه بخش اندکی از مواد اولیه فرش ماشینی را از خارج وارد می کنیم و مابقی مواد اولیه تولید داخل است، بیان داشت: زیر ۲۰ درصد از مواد اولیه برای تهیه فرش ماشینی از خارج وارد می‌شود.

رئیس اتحادیه فرش ماشینی اصفهان در خصوص محدودیت در تنوع رنگ و طرح فرش ماشینی اعلام کرد: فرش ماشینی در اصفهان از نظر طراحی به حد فرش‌های ماشینی ترکیه نمی رسد زیرا دستگاه های لازم برای طرح های جدید کارخانجات فرش ماشینی نداریم.

وی بیان داشت: در شهر اصفهان کارخانه فرش ماشینی نداریم و بیشتر کارخانجات فرش ماشینی در کاشان مستقر است که در اصفهان نماینده فروش دارند.

مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصدی چالش بازار فرش ماشینی است

قوه عود ادامه داد: فرش کلاسیک؛ فرشی که طرح کلاسیک دارد، در ایران تولید آنچنانی ندارد و تعدادی از کشور ترکیه وارد می شود که رنگ بندی های جذابی دارد و چون با ذائقه مردم جور در می آید سبب شده مردم بیشتر سمت این نوع فرش ها بروند.

وی با اعلام اینکه چون قیمت فرش در ابتدای سال جدید، مشخص نشده است به همین دلیل فرش را با تاخیر یک تا دو هفته ای به دست مشتری می‌رسانند که بازار فرش به یک ثبات قیمت برسد، ادامه داد: در حال حاضر شاهد رکود در فروش فرش ماشینی هستیم.

رئیس اتحادیه فرش ماشینی اصفهان گفت: فرش های ماشینی دیگر مثل سابق پرزدار نیست چون نخ ها و مواد اولیه که در گذشته بوده است، امروز وجود ندارد و فرش های ماشینی موجود در بازار با تراکم بالا تولید می شود.

وی با اشاره به اینکه برای خروج از رکود فرش ماشینی نیازمند تبلیغات گسترده از طریق رسانه ها و به ویژه صدا و سیما هستیم، ادامه داد: ایجاد نمایشگاه‌های مختلف یکی دیگر از روش های تاثیر گذار در خروج از رکود فرش ماشینی است.

قوه عود با اشاره به اینکه لازم است، زمان نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی را که هر ساله قبل از عید در اسفندماه برگزار می کنند، در مهر و آبان برگزار کنند تا مردم زمان مناسب برای بررسی و خرید فرش را داشته باشند، اضافه کرد: اکنون مالیات و ارزش افزوده ۹ درصدی بزرگترین چالش پیش روی ما است.