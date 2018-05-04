سعید لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص صعود تیم نفت مسجد سلیمان به لیگ برتر اظهار داشت: سختی های زیادی در این فصل کشیدیم و خدا را شکر می کنم که شرمنده هواداران خونگرم نفت مسجد سلیمان نشدیم. تیم نفت استحقاق این صعود را داشت و خدا را شکر که با صعود این تیم به لیگ برتر فوتبال خوزستان دارای بیشترین سهمیه در سطح اول فوتبال ایران شد.

مربی تیم نفت مسجد سلیمان ادامه داد: لیگ دسته اول به مراتب از لیگ برتر سنگین تر و سخت تر است و رقابت در این مسابقات فشرده بسیار سخت است. این لیگ فرسایشی است و امکان ندارد تیمی به صورت شانسی و اتفاقی از این مسابقات صعود کند.

وی در خصوص تساوی خانگی این تیم برابر مس رفسنجان خاطرنشان ساخت: در آن دیدار فشار روحی زیادی روی تیم ما بود و استرس نمی گذاشت تیم بازی همیشگی‌اش را انجام دهد. قرار بود در این بازی نتیجه یک سال زحمت را بگیریم. روی دو گلی که خوردیم اشتباه فردی داشتیم. بعد از آن واقعا استرس همه تیم را گرفت. چرا که هر آن ممکن بود با یک گل دیگر بعد از یک فصل صدرنشینی در آخرین روز از صعود باز بمانیم.

لطفی گفت: همه سالهایی که در فوتبال بودم یک طرف و این یکسال یک طرف. این صعود را به مردم خوب مسجد سلیمان تقدیم می کنیم و امیدواریم مبارکشان باشد. دفعه قبل که نفت به لیگ برتر صعود کرد خیلی زود به لیگ یک بازگشت. امیدوارم مسئولین شهر و باشگاه تجربه آن یک فصل ناموفق حضور در لیگ برتر را مقابل چشم داشته باشند و با استفاده از آن تجربه تلخ فصل خوبی را برای این تیم در لیگ برتر رقم بزنند تا نفت دوباره میهمان یک ساله لیگ برتر نباشد.