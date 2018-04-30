تجلیل از خانواده شهدای مدافع حرم در جشن «سروهای منتظر»

به گزارش خبرگزاری مهر ،جشن «سروهای منتظر» به مناسبت جشن میلاد حضرت موعود(عج) برای تکریم خانواده گرانقدر شهدای مدافع حرم در فرهنگ‌سرای گلستان برگزار می‌شود.

همخوانی گروه سرود دانش‌آموزی «نسیم قدر»، اجرای مناسبتی گروه هنری نمایشی «مردان نقره‌ای ایران»، اجرای زنده موسیقی توسط «امیر تاجیک»، برگزاری مسابقه حضوری، برپایی ایستگاه‌های فرهنگی و هنری و تقدیر و تجلیل از خانواده معزز شهدای مدافع حرم بخش‌های متنوع این برنامه است.

این ویژه‌برنامه با مشارکت ستاد بزرگداشت و تکریم شهدای مدافع حرم، موسسه فرهنگی رباب و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ساعت ۱۶ در سالن اجتماعات فرهنگ‌سرای گلستان برگزار می‌شود.