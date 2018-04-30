۱۷۸ میلیارد ریال به عمران شهرهای دشتی اختصاص یافت

عبدالله نادری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از این مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال به شهرداری خورموج، ۱۳ میلیارد ریال شهرداری بادوله، ۳۶ میلیاردو۵۰۰ میلیون ریال شهرداری کاکی و نه میلیارد ریال به شهرداری شنبه اختصاص یافت.

وی افزود: با تخصیص به موقع این اعتبارات درکنار دیگر منابع اعتباری در شهر خورموج پروژه های خوبی از جمله آسفالت معابر، پارک شهید طلائیان و ساماندهی دره ذاکری آغاز شد.

نادری ادامه داد: از محل کمیته برنامه ریزی شهرستان نیز اعتبارات خوبی برای عمران و آبادی شهرهای شهرستان مصوب شده است.

وی یادآور شد: نگاه ما در سطح شهرستان تغییر مبلمان شهرها است و در همین راستا در جلسات مختلف همواره به این موضوع تاکید شده است.